Pål Golberg vant årets Ski Tour – Bolsjunov forbannet etter russisk smørebom

Bolsjunov var klar favoritt til å sikre sammenlagtseieren og startet jaktstarten med 34 sekunders forsprang, men i snødrevet i Trondheim ble det tungt for russeren.

Etter bare 3,5 kilometer hadde Pål Golberg spist opp forspranget til russeren, og golingen så seg aldri tilbake. I ensom majestet sikret 29-åringen sammenlagtseieren og sin sjuende verdenscupseier i karrieren.

– Det er litt spesielt. På start så jeg på skiene til Bolsjunov og tenkte at det var kjedelig at det skulle avgjøres sånn, men det er utendørsidrett vi driver med. Vi valgte rubbeski, og det ble jo avgjørende. Det er en bittebitteliten bismak, men jeg er veldig glad for det jeg har oppnådd i dag, sa en tydelig rørt Golberg til NRK.

Bolsjunov ble til slutt nummer sju etter å havnet bak seks nordmenn. Simen Hegstad Krüger ble nummer to, mens Hans Christer Holund sikret tredjeplassen. Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget og Johannes Høsflot Klæbo endte på plassene bak.

Forbannet Bolsjunov

At seieren røk for Bolsjunov, var ikke akkurat tilfeldig. De russiske smørerne bommet totalt ved å smøre med klister, noe som gjorde det enkelte for de norske utøverne med rubbeski å gli forbi i nysnøen i Trondheim.

– Dette er fiasko av det russiske smøreteamet! Det er en fadese for russerne, sa NRK-kommentator Fredrik Aukland underveis.

Bolsjunov var klart irritert etter målgang. Russeren kastet skiene i ren frustrasjon og rev av seg trøya før han kjapt forlot målområdet.

Klar seier

Halvveis ledet Golberg med et drøyt minutt ned til Bolsjunov, som hadde blitt tatt igjen av Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Finn Hågen Krogh.

Klæbo, Krüger, Nyenget, Iversen og Holund stakk etter hvert ifra Bolsjunov og Krogh, men Golberg klarte å holde konkurrentene på avstand i Granåsen. Seiersmarginen ble til slutt 28,9 sekunder.

Kommende lørdag er det duket for 15 kilometer klassisk i finske Lahti.

