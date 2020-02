Moberg skapte mer hodebry for Solbakken og FCK

NTB Sport

FCK røk 0-1 for Esbjerg i forrige serierunde og er for alvor i ferd med å havne i trøbbel i kampen for å forsvare forrige sesongs seriemesterskap. Nå skiller det ni poeng opp til ligaleder FC Midtjylland.

Søndag hadde mannskapet til Ståle Solbakken store problemer med å finne rytmen offensivt, og Silkeborg forsvarte seg godt gjennom store deler av kampen.

Ti minutter før pause tok tabelljumboen overraskende ledelsen. Tidligere Bodø/Glimt- og Sogndal-spiller Vegard Moberg Leikvoll fikk ballen etter et innlegg og sendte hjemmelaget i ledelsen fra kloss hold.

FC Københavns utligning kom 20 minutter ut i annen omgang. Da fant debutanten Mikkel Kaufmann lagkamerat Jens Stage med en fin pasning. Avslutningen som fulgte var klinisk.

Flere mål ble det ikke i kampen, men på tampen fikk Silkeborg Junior Brumado utvist.

Vegard Leikvoll Moberg ble byttet ut med kvarteret igjen å spille.

(©NTB)