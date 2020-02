Johaug etter ny knockout i Ski Tour: – Er lei av å forsvare meg

NTB Sport

Johaug avsluttet Ski Tour 2020 med nok en etappeseier og vant som hun ville i sammendraget.

Etterpå kom de samme spørsmålene om konseptet burde ha vært annerledes for å skape mer spenning og utilslørte hentydninger om at hun ødelegger sporten.

Der andre enere i andre idretter ofte blir hyllet for sine prestasjoner, er det ikke alltid slik med Johaug.

– Føler du at det tar bort litt av gleden det at du blir møtt med spørsmål om konseptet og at du vinner for mye og blir for overlegen til at det blir spennende? – Føler du at må forsvare deg?

– Ja, jeg føler at jeg må forsvare meg fordi jeg går så fort. Det blir feil med en motbakkesprint, det blir feil med et langløp, det blir feil at vi avslutter i en konkurranseløype og at vi avslutter opp en alpinbakke, sa Johaug.

Selv forsøker hun å oppildne seg selv med at hun har tatt steg i lette løyper og at hun i motsetning til tidligere klarer å gå fort når løpstiden er tjue minutter også.

– Litt frustrert blir du.

Hyllet

– Gode idrettsprestasjoner blir ofte hyllet i andre grener, mens du må forsvare deg?

– Jo, jeg føler litt det. Jeg forsøker å bli en bedre skiløper 365 dager i året, og så blir du møtt med at du ødelegger sporten og at det ikke blir noe spenning. Av og til blir du litt lei når du hele tiden må forsvare deg.

Etter søndagens knallsterke løp fortalte Johaug om god dagsform, rågode ski og at avslutningen i Trondheim var noe av det bedre hun har gjort.

– Jeg kjenner at formen er der og at jeg hadde krefter igjen. Det er artig å kunne kjenne på det etter å ha gått så mange skirenn.

Hun sier at hun ikke kunne ha gjort det så mye annerledes fordi hun stiller opp i løpene for å gå så fort som mulig. Det er ikke lett for henne å bidra til at det blir mindre vann mellom båtene.

– Det er vanskelig for meg å gjøre noe. Jeg trener på ski for å gå så fort jeg kan, og det er ikke noe jeg kan noe for. Ja, det har blitt avstander i denne touren, men samtidig har det vært mye spenning i de løpene som har gått.

Forklaring

Johaug forsøkte så godt hun å forklare hvorfor hun kanskje er i sin beste form noen gang.

– Jeg har trent fram mot denne touren, og jeg har lyktes veldig med å toppe formen. Jeg har lagt for å være i best form under denne touren. Jeg så muligheten før sesongen, dette var noe nytt som jeg hadde lyst til å vinne. Da er det ekstra moro å kunne avslutte på denne måten.

Hun sier at hun kanskje aldri har vært mer stabil.

– Jeg har hatt toppløp før også, men jeg kjenner at jeg er stabil og er også med i sprint og kommer meg til kvart- og semifinaler. Jeg viser at jeg har utvidet repertoaret.

– Må de andre skjerpe seg?

– Nei, det må de ikke. De må følge sin egen utviklingstrapp. Det er mange som er mye yngre enn meg og som ikke har så mange år med trening på baken. Jeg tenker for eksempel på Ebba (Andersson) som er en åtte-ti år yngre enn meg, og det er ganske mange tusen timer med trening som jeg har ekstra i kroppen. Jeg begynner å bli gammel og grå og er nesten den eldste i gamet, og det får jeg betalt for.

