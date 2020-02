Golberg vant Ski Tour, skjønte før start at russerne hadde dummet seg ut

NTB Sport

Den tabben visste Golberg å benytte seg av. 29-åringen ble vinneren av Ski Tour 2020 med klar margin.

Bolsjunov var klar favoritt til å sikre sammenlagtseieren og startet jaktstarten med 34 sekunders forsprang, men i snødrevet i Trondheim ble det tungt for russeren.

Etter bare 3,5 kilometer hadde Pål Golberg spist opp forspranget, og Gol-gutten så seg aldri tilbake. I ensom majestet sikret 29-åringen sammenlagtseieren og sin sjuende verdenscupseier i karrieren.

Rubbeskiene til Golberg var et betydelig smartere valg enn de russerne kom opp med.

– Jeg skjønte det før start at klister var et dumt valgt. Det kunne ikke gå i dag. Jeg oppdaget et halvt minutt før start at han hadde klister under skiene. Det var synd. For meg var valget veldig enkelt med tanke på været som var og usikkerheten med å gå på ski med det været som er i Trøndelag, sa Golberg.

Han sa rett ut at han ikke hadde trodd at noen av de første ut fra start i jaktstarten skulle stille med klister under skiene.

– Jublet du inni deg da du oppdaget det?

– Nei, jeg gjorde ikke. Så ærlig er jeg. Jeg skulle gjerne sett at han hadde hatt de samme skiene som meg, og at vi kunne ha kjempet på like vilkår. Men slik er dette gamet, og i dag gjorde russerne et dårlig valg, sa Golberg.

Tårer

Pål Golberg er en mann av følelser. Allerede midtveis på oppløpet kom tårene. Ski Tour-seieren er hans største triumf.

– Det er vanskelig å beskrive hva som foregikk i hodet mitt. Det er mange og mye å tenke på. Familie, venner og alle som har stått opp for meg og gjort de kan for at skal lykkes med det jeg gjør.

– Det kom en liten tåre?

– Ja, det gjorde det. Det begynte midt på oppløpet, og var ikke noe jeg var forberedt på. Men jeg er mann med følelser, og dette er det største jeg har opplevd i langrennssporet, så sånn sett var det kanskje naturlig.

Det skjedde noe med Golberg da han ble vraket fra landslaget i 2016. Det tok et år før han var tilbake i varmen.

– Det har vært dype daler. Det kom til et punkt der jeg innså at jeg måtte gjøre noe med innstillingen min, og det oppe i hodet for at jeg skulle komme meg videre som skiløper. Jeg måtte lære meg å takle dårligere resultater på en bedre måte og ha en mer langsiktig plan. Dette har hjulpet meg veldig, sa Golberg.

Sakte, men sikkert har han brukt mindre krefter på det han ikke har fått gjort noe med. Han har lagt ned all energi på det han har tro på og kan påvirke selv.

– Hvor nær var du å gi deg med langrenn?

– Jeg har vært så nærme på å gi meg at jeg har sagt det til mine nærmeste. Jeg er selvfølgelig glad for at jeg ikke har gjort det.

Forbannet Bolsjunov

At seieren røk for nevnte Bolsjunov, var ikke tilfeldig. De russiske smørerne bommet totalt ved å smøre med klister, noe som gjorde det enkelte for de norske utøverne med rubbeski å gli forbi i nysnøen i Trondheim.

Bolsjunov var klart irritert etter målgang. Russeren kastet skiene i ren frustrasjon og rev av seg trøya før han kjapt forlot målområdet. Journalistene som forsøkte å få ham i tale lyktes ikke. Det kom ikke et ord fra 23-åringen.

Seiersmarginen til Golberg ble til slutt på 28,9 sekunder. Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Emil Iversen (dagens beste tid), Martin Løwstrøm Nyenget og Johannes Høsflot Klæbo fulgte på de neste plassene.

