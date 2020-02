VM-festen overskygget av dopingrazzia mot Loginov

NTB Sport

Loginov gikk selv ankeretappen for de russiske herrene, og etter løpet var han mannen «alle» de internasjonale mediene ville snakke med. Russeren ble geleidet gjennom pressesonen av en dopingkontrollør, men stoppet for å svare på spørsmål på russisk.

Tidligere på dagen hadde han bekreftet at politiet var på rommet hans ved 6-tiden lørdag morgen. Der ble det ifølge VG beslaglagt datautstyr, mobiltelefoner, våpen og noen dokumenter.

– De tok geværene våre som om vi var kriminelle. Jeg ba om å få en tolk, men fikk beskjed om å sitte stille, sier Loginov til Match TV.

Var utestengt

Det ble tidlig kjent at politiaksjonen var rettet mot Loginov og hans personlige trener, Aleksandr Kasperovitsj. Politiet i Bolzano, rundt 100 kilometer sørvest for Anterselva, har bekreftet overfor tyske medier at de fikk en arrestordre på bakgrunn av dopingmistanke.

Loginov ble verdensmester på sprint i Anterselva, og senere tok han bronse på jaktstarten. Han er tidligere i karrieren tatt for bruk av det ulovlige stoffet EPO og var utestengt i perioden 2014–16.

Etter sprintgullet var flere løpere kritiske til at Loginov får delta i VM. I et intervju med NRK sa Tarjei Bø følgende:

– Han fortjener ikke å være her.

– Merkelig

Utøverne var ikke like snakkesalige om russeren lørdag, fordi de foreløpig vet lite om etterforskningen og årsaken til razziaen. Men Johannes Dale innrømmer at hele situasjonen virker merkelig.

– Først og fremst blir vi utøverne litt lei av at det kommer flere sånne saker under ett mesterskap. Samtidig er det veldig bra at disse sakene blir tatt tak i, og at politiet etterforsker det, sier Dale til NTB.

– Det er klart at det er litt rart, hele greia. Når det kommer flere slike saker på rad, så tenker man naturlig nok sitt. En slik politirazzia er neppe tilfeldig, legger 22-åringen til.

Tarjei Bø synes det var kjedelig at to flotte VM-stafetter ble litt overskygget av nok en Loginov-sak. Men han synes det er bra at politiet tar doping på alvor.

– I Italia er det vel slik at doping er ulovlig, og dermed kan politiet raide på en helt annen måte enn i flere andre land, Norge inkludert. Å gjøre det forbudt, er en styrke for antidopingarbeidet, sa stryningen.

– Renest i verden

Kort tid etter at nyheten om politiaksjonen sprakk, var det russiske løperhotellet Bad Salomonsbrunn i Anterselva omringet av TV-team og reportere. Noen av de russiske lederne ble med til politistasjonen etter razziaen, men Loginov oppholdt seg på hotellet fram til han la ut på en joggetur litt over klokken ti.

Den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Dratsjov forteller at Loginov og romkameraten Jevgenij Garanitsjev ble vekket av politiet klokken seks. Det skal ikke være rettet noen mistanke mot Garanitsjev.

– Jeg kan si at vi er den reneste nasjonen i verden. Og vi avleverer flere dopingtester enn noen andre. Jeg er sikker på at vi ikke har noen dopingproblemer nå, sa Dratsjov til pressen som var møtt opp foran Russlands VM-hotell.

Mistanke mot trener

NTB får bekreftet fra flere hold at politiaksjonen skjedde på forespørsel fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). En representant fra IBUs antidopingenhet skal onsdag denne uken ha sendt en forespørsel til lokalt politi om å undersøke Loginovs rom.

En del av bakgrunnen for mistanken er treneren Kasperovitsj, som er i VM med ukrainsk akkreditering. Dratsjov sier Kasperovitsj er turist og ikke en del av det russiske landslagsapparatet. Han kunne ikke få russisk akkreditering ettersom nasjonen har fylt opp sin nasjonale kvote, ifølge skiskytterpresidenten.

Kasperovitsj har vært Loginovs trener i minst sju år.

