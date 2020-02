Pallplassen røk for Tande og Lindvik i Romania

NTB Sport

Daniel-André Tande lå på 4.-plass før finaleomgangen etter et hopp på 98 meter, men klarte ikke å følge opp i finaleomgangen. Med et hopp på 94,5 meter måtte 26-åringen ta til takke med 5.-plass.

Stefan Kraft sikret karrierens 20. verdenscupseier etter å ha hoppet 103 og 97,5 meter. Den tyske duoen Karl Geiger og Constantin Schmid utgjorde resten av pallen, mens Dawid Kubacki endte på den sure 4.-plassen.

Tande endte 14,8 poeng bak Kraft og hadde 4,7 poeng opp til pallplass.

Lindvik nummer seks

Marius Lindvik jakter sin første verdenscupseier siden hoppuketriumfen i Innsbruck 4. januar, men heller ikke søndag kunne 21-åringen juble for seier.

Etter et førstehopp på 93 meter klatret Lindvik fra 12.- til 6.-plass da han hoppet 99 i finaleomgangen. Dermed ble han nest beste nordmann i Rasnov lørdag.

Johann-André Forfang leverte to hopp på 96 meter, noe som resulterte i en 10.-plass for tromsøværingen i Romania.

Karrierebeste for Håre

Halvor Egner Granerud innledet rennet med et hopp på 92,5 meter, noe som holdt til en foreløpig 25.-plass. Bedre gikk det i finaleomgangen for 23-åringen. Hoppet på 96 meter holdt til en 23.-plass for Asker-hopperen.

Anders Håre endte på 17.-plass etter hopp på 93 og 95 meter. Det er karrierebeste for 20-åringen i et verdenscuprenn, som tidligere hadde en 21.-plass som sin bestenotering.

Kommende helg er det duket for to renn i finske Lahti. Helgen etter starter den norske hoppkonkurransen Raw Air.

(©NTB)