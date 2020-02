Olsbu Røiseland sikret nytt gull – hylles av lagvenninnene

NTB Sport

Etterpå ble den formsterke Froland-løperen hyllet av lagvenninnene i påskesola på skiskytterstadion i den norditalienske alpene. Olsbu Røiseland tok sin sjette VM-medalje på seks forsøk, og hun bidro ikke minst til at også lagvenninnene kan henge en gullmedalje rundt halsen.

– Hun er rett og slett verdens beste skiskytter for tiden. Det er utrolig deilig å ha en slik løper på siste etappe. Det vet at jo mer jevnt det blir, jo mer trigget blir hun. Men selv om jeg kjenner henne og vet at hun liker slike situasjoner godt, klarer jeg ikke annet enn å bli utrolig imponert, sa lagvenninnen Synnøve Solemdal, som gikk en solid førsteetappe for Norge.

Det skulle bli dramatisk utover i stafetten. Tiril Eckhoff hadde muligheten til å kjempe seg helt opp i teten på sin stående skyting på den tredje etappen. I stedet ble det fire bom og strafferunde for Fossum-jenta.

– Der og da var jeg bare i øyeblikket, og jeg prøvde å gå den strafferunden så fort som mulig. Jeg måtte prøve å komme opp til Tyskland igjen, for jeg visste at Marte ønsket seg et forsprang til Tyskland, sa Eckhoff.

Best under press

Hun klarte å tette luken til de beste nasjonene, men vekslet 42 sekunder bak ledende Polen. Jobben Olsbu Røiseland gjorde deretter, snakker for seg selv.

– Hun var i en klasse for seg. Dette gullet er en laginnsats, men det Marte gjorde i dag var suverent, sa Eckhoff.

Inn til siste skyting kom Olsbu Røiseland sammen med svenske Hanna Öberg. Norges ankerkvinne feide alle fem blinkene rett ned, mens Sveriges håp skjøt elendig og mistet medaljesjansen.

– Det var en intens skyting. Jeg og Hanna skulle kjempe om gullet, samtidig som Denise (Herrmann) kom jagende bak. Jeg ville ikke ha henne opp i ryggen. Så jeg måtte bare skyte så godt og raskt som mulig, sa Olsbu Røiseland.

For enkelte ble spenningen på den avgjørende skytingen i overkant heftig.

– Jeg hadde ekstrem tro på Marte, men det var litt for mange lag med i gullkampen til at jeg ikke skulle være «pissnervøs». Det kunne være snakk om alt fra første- til sjetteplass, og da blir det for mye for meg, sa Ingrid Landmark Tandrevold.

Kan bli historisk

Også Tandrevold, som tok sin første medalje i årets VM, var full av begeistring over lagvenninnen som sikret gullet.

– Om hun ikke var VM-dronning fra før, så er hun det i hvert fall nå. Vi har så ståltro på Marte.

Med lørdagens gull tangerte Olsbu Røiseland rekorden til tyske Laura Dahlmeier på seks gull i løpet av seks distanser (satt i 2017). Søndag kan hun bli historisk med sin sjuende medalje på fellesstarten i Anterselva.

– Hun har gjort et utrolig bra mesterskap, og hun kan bare slippe skuldrene ned og gå på slik hun er best på. Jeg tror alle de tre norske jentene som stiller til start i morgen (Olsbu Røiseland, Eckhoff og Tandrevold, har gode sjanser, sier Synnøve Solemdal til NTB.

Tyskland tok sølvet og Ukraina bronsen på stafetten.

(©NTB)