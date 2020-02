Klæbo fikk oppfylt drømmen om seier på hjemmebane

NTB Sport

Klæbo var i teten hele veien i finalen og vant meget lett i klassisk stil. Federico Pellegrino (Italia) var eneste ikke-nordmann i finalen. Han ble tidlig hengt av.

Klæbo hadde en meget god dag i Trondheim. Han vant semifinalen foran Golberg og Erik Valnes.

Trønderpublikummet viste å sette pris på sin egen langrennsstjerne.

– Det var fantastisk. Jeg har drømt om dette siden jeg visste at vi skulle gå her. Det er fantastisk med så mange tilskuere her, sa Klæbo.

Klæbo var klart best i prologen lørdag og kontrollerte i kjent stil i både kvart- og semifinale.

Klæbo trener ofte i Granåsen og har også konkurrert her ofte. Han gjorde for eksempel det i hovedlandsrennet i 2011. Da endte han for øvrig på 44.-plass.

Fall

Klæbo går som sjettemann i søndagens 30 kilometer jaktstart. Han har to minutter opp til ledende Aleksandr Bolsjunov fra Russland.

Det kunne ha vært mer.

Ski Tour-lederen Bolsjunov falt i sin semifinale og var nær ved å ta med seg et par nordmenn da han gikk over ende. Russeren mistet viktige sekunder i sammendraget.

Beste norske i sammendraget er kaptein Pål Golberg. Han har 34 sekunder opp til Bolsjunov.

– Alt er mulig. Han er laget av det samme som meg han også, selv om noen kanskje vil hevde noe annet. Rennet på torsdag gjør at innstillingen til søndagens renn blir litt annerledes. Det er forskjell på ni sekunder og 34 sekunder, sa Golberg til NTB.

Snø?

Søndag er det meldt om et mer rufsete trøndervær. Det skifter fort og kan ende med både regn og snø og en blanding.

– Det er likt for alle, men blir det snø er det vanskelig å spå hvordan det blir.

Golberg har hatt sin klart beste sesong som skiløper. Det skjer i en alder av 29 år.

– Jeg går litt og venter på at det ikke stemmer. Jeg har prestert på samme nivå i nesten hvert skirenn, og det er en ny post.

Lørdag fylte også datteren Frida ett år.

– Jeg gikk glipp av den dagen, men jeg kommer sterkere tilbake.

Akkurat det er det ingen som tviler. Få har kommet sterkere tilbake som skiløper enn Golberg etter mye motgang i de siste sesongene.

(©NTB)