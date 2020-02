Klæbo best i prologen på hjemmebane

NTB Sport

Klæbo fikk en tøff start på årets Ski Tour, men våknet til live med 2.-plass på torsdagens 34 kilometer. 23-åringen er blant favorittene til å vinne lørdagens sprint i sin egen hjemby og viste akkurat hvorfor med bestetid på prologen.

Klæbo var nærmere to og et halvt sekunder foran Erik Valnes som ble nest best. Johan Häggström ble nummer tre, mens verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov fulgte på 4.-plass.

Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Finn Hågen Krogh og Martin Løwstrøm Nyenget er alle videre. Også trønderhåpet Emil Iversen klarte å avansere.

Sjur Røthe er nummer tre i verdenscupsammendraget, men fikk det ikke til å klaffe på prologen og må se utslagsrundene fra sidelinjen. Det samme må Hans Christer Holund. Røthe måtte ta til takke med 39.-plass, mens Holund ble nummer 33.

Utslagsrundene går senere lørdag. Søndag avsluttes herrenes Ski Tour med 30 kilometer klassisk.

(©NTB)