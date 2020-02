Hovland i delt ledelse i PGA-turnering i Puerto Rico: – Kan bli gøy

NTB Sport

– Det har blåst ganske godt her disse dagene, men det er jeg vant med fra Oklahoma. Jeg føler at jeg har spilt bra de siste ukene uten å være så bra som jeg ønsker. Jeg ser for meg at det kan bli gøy lørdag og søndag, sa 22-åringen Hovland til pga.com etter andrerunden.

Hovland lå i teten etter 14 hull, men med en bogey på det 15. hullet falt han til en 4.-plass. Så knallet han til med en birdie på det 17. hullet.

Med par på det 18. og siste hullet deler han ledelsen med Kyle Stanley, Josh Teater og Emiliano Grillo før helgens avsluttende runder.

På torsdagens åpningsrunde gikk han fire slag under par, noe som holdt til en 14.-plass.

Kristoffer Ventura er på en delt 33.-plass. Han avsluttet med en birdie på det 18. hullet og endte fire under par.

Turneringen i Puerto Rico har ikke deltakelse fra de aller største navnene, som i stedet deltar i helgens WGC-turnering i Mexico by.

Hovland fortsetter spillet lørdag og avslutter søndag.

