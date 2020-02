Haaland scoret mål nummer 40 for sesongen i Dortmund-seier

NTB Sport

Den norske superspissen fulgte opp målene i midtuken mot PSG da han scoret sitt niende mål i Bundesliga i oppgjøret mot Werder Bremen.

Målet var hans 40. for sesongen på kun 30 kamper og kom på klassisk Haaland-vis etter 66 minutter.

Vingback Achraf Hakimi kom som vanlig på et av sine offensive løp inn i motstanderens boks og spilte 45 grader ut til Haaland som nok en gang lurte seg fri fra forsvarsspillerne i feltet og banket inn 2-0-ledelse for Dortmund.

Kvarteret før hadde Dan Axel Zagadou gitt laget ledelsen etter en corner fra Jadon Sancho. Innsvingeren gikk over hodet til Haaland, men midtstopper Zagadou møtte ballen på hel volley på femmeteren og satte den i mål.

Corneren kom etter en av flere sjanser fra Haaland i kampen, men det ble med det ene målet i 2-0-seieren.

Dortmund holder dermed følge med Bayern på toppen av tabellen etter at Robert Lewandowski avgjorde med to mål i 3-2-seieren i fredagskampen mot Paderborn.

Lewandowski er også toppscorer i 1. Bundesliga med 25 mål. Han har et målsnitt på nesten et mål per kamp, mens Haaland med sine ni mål har et målsnitt på nesten et mål per omgang.

(©NTB)