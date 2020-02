Chelsea med svært viktig seier over byrival Tottenham

NTB Sport

Tottenham kom til Stamford Bridge uten Harry Kane og Seung Hon-min, som begge går glipp av viktige kamper fremover grunnet skader. De fikk se Chelsea ta ledelsen etter kvarteret spilt.

Først skjøt Olivier Giroud mot mål, et skudd som Hugo Lloris reddet med beina. På returen hamret Ross Barkley ballen i tverrliggeren før Giroud banket ballen i mål på halvvolley fra tolv meter. Alle gode ting var tre for Chelsea i det angrepet.

Scoringen var Girouds tiende på hans siste 14 starter for Chelsea.

Ny VAR-feil

Like etter pause gikk hjemmelaget opp i 2-0. Ross Barkley slapp ballen ut til venstre til Marcos Alonso som smalt til. Ballen gikk langs gresset og i mål utakbart for Lloris.

Så oppsto det en stygg situasjon etter drøye timen der Giovani Lo Celso tråkket på og stemplet César Azpilicueta. Det fikk Frank Lampard til å rase, for han mente det var et klart rødt kort.

Dommer Michael Oliver så ikke på situasjonen på VAR-skjermen selv, men utover i oppgjøret ble det meldt at videodommerne hadde innrømmet at Lo Celso skulle vært utvist. Det meldte Jake Humphrey i BT Sport på Twitter.

– Klar stempling

– Det var en klar stempling på leggen. Jeg var overrasket over at det ikke ble rødt, ikke engang gult. Når du får se mange repriser burde det være enklere, sa Azpilicueta i et intervju vist på TV 2.

Tottenham reduserte like før full tid. Erik Lamela spilte vegg med Lucas Moura før han prøvde å legge inn fra tolv meter. Ballen gikk via en uheldig Antonio Rüdiger og i mål.

Flere mål ble det ikke på Stamford Bridge. 2-1-seieren gjør at Frank Lampards menn nå har 44 poeng. De er fire poeng foran Tottenham etter 27 kamper.

(©NTB)