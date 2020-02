Ødegaard tilbake fra start i komfortabel Sociedad-seier

NTB Sport

Med Ødegaard tilbake fra start ble det en komfortabel 3-0-seier for Sociedad hjemme mot Valencia. Seieren kom takket være tre spillere med fortid i Premier League.

Scoringer fra tidligere Newcastle-spiller Mikel Merino, tidligere Arsenal-back Nacho Monreal og et kremmerhus fra det tidligere Manchester United-talentet Adnan Januzaj sørget for en komfortabel hjemmeseier for Real Sociedad.

Stanget inn ledelse

Det første målet kom etter 12 minutter. Etter flere pasningsforsøk i blokka fra Ødegaard og de andre Sociedad-spillerne endte ballen opp på kanten hos Joseba Zaldua. Den baskiske høyrebacken og slo inn ballen til en mutters alene Mikel Merino i boksen, som headet inn ledelsen fra kort hold.

To minutter senere kunne ledelsen blitt doblet etter sjanser fra Sociedads skandinaviske spillere. Ødegaard var først ut med skudd fra utenfor sekstenmeteren, men ballen skrudde utenfor. Like etter var det svenske Aleksander Isak sin tur fra lignende hold, men skuddet på mål ble reddet av keeper.

2-0 kom likevel rett før pause etter et hjørnespark fra Ødegaard. Den utoverskrudde corneren fra nordmannen traff Igor Zubeldia, som stusset ballen til Nacho Monreal som kom stormende på bakerste stolpe. Den tidligere Arsenal-backen hadde løpt seg fri fra sin oppasser og kunne stange ballen i mål.

Januzaj-perle

Nok en tidligere Premier League-spiller tegnet seg på scoringslisten tidlig i 2. omgang da Adnan Januzaj klinte ballen i mål fra langt hold. Den skuddvillige angrepsspilleren fyrte av med venstrebeinet fra 20 meter og ballen føk utakbart inn i lengste kryss.

Ødegaard var nok en gang tredje sist på 3-0-målet og en time ut i kampen fikk Ødegaard en ny skuddmulighet. Nordmannen fikk ballen på hjørnet av sekstenmeteren, dro seg inn i banen og skjøt i nærmeste, men keeper reddet.

3-0-seieren gjør at Sociedad går forbi motstander Valencia på tabellen og er for fullt med i kampen om topp fire-plassering som gir spill i mesterligaen. Laget ligger på 4.-plassen etter lørdagens kamper, to poeng foran Valencia.

