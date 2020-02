Målfest da Deilas New York City vant i mesterligaen

NTB Sport

Etter en lang sesongoppkjøring med flere tap for Deila og hans nye lag, ble det målfest og seier da New York City sesongåpnet borte mot costaricanske San Carlos i mesterliga-utgaven til Concacaf, som er fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika, samt Karibia.

Det sørget et hat-trick fra Héber Araujo dos Santos og mål fra Alexander Callens og Alexandru Mitriță for.

– Først og fremst er jeg stolt av gutta, jeg synes de gjorde en kjempejobb i dag. Den første viktige kampen vi spiller. Du kan se hva vi ønsker å oppnå med laget og hvordan vi ønsker å spille, sa Deila på pressekonferansen etter kamp.

Brasilianske Héber, som var lagets toppscorer forrige sesong, åpnet scoringsfesten med to mål i løpet av de første 35 minuttene, før San Carlos' Jorman Aguilar reduserte like før pause.

Sju minutter ut i 2. omgang fikk Héber sjansen fra straffemerket til å sikre sitt første hat-trick for klubben og 3–1 ledelse. Brasilianeren gjorde ingen feil og plasserte ballen i mål ned i venstre hjørnet.

Callens la på til 4–1 etter en knapp times spill, men Marcos Mena reduserte kun to minutter senere for hjemmelaget fra Costa Rica.

Etter 78 minutter ble det nok en gang spenning i kampen igjen da Omar Browne scoret San Carlos' tredje mål for dagen med et langskudd, men to minutter inn i overtiden fikk Deilas NYC nok en sjanse fra straffemerket.

Héber var byttet ut og innebytter Maximiliano Moralez' forsøk ble reddet, men på returen var Mitriță først på ballen og sikret 5–3 til Deilas mannskap og et godt utgangspunkt i åttedelsfinalen.

Returkampen mot San Carlos går i New York onsdag neste uke. Den amerikanske serien (MLS) starter 1. mars. New York City åpner borte mot Columbus Crew.

(©NTB)