Bekymret Messi skeptisk til Barcelonas mesterligasjanser

Det har vært en tøff start på nyåret for Barcelona, med trenersparking, krangel mellom Messi og klubbdirektøren, samt anklager mot klubbens styre. Nå uttaler Messi seg i et lengre intervju med den spanske avisen El Mundo Deportivo gjengitt i The Guardian.

Den argentinske superstjernen synes ikke at laget er i form til å vinne mesterligaen.

– Slik vi spiller akkurat nå er i mine øyne ikke godt nok til å vinne mesterligaen. Vi må være mer stabile i spillet vårt og få på plass alle de nye tingene vi gjør så snart som mulig, sier Messi.

Feide med Abidal

I tillegg til å bli vant til den nye treneren Quique Setiéns spillestil peker superstjernen også på problemer utenfor banen.

– Vi må være mer pålitelige, ikke gjøre så mange dumme feil som vi gjør og har gjort. Siden januar har det vært problem etter problem. Det vi trenger er ro, og å ha muligheten til å tenke på fotball.

Problemene Messi sikter til startet da Barcelonas sportsdirektør Eric Abidal i et intervju med avisen Sport skal ha sagt at «flere spillere var ikke fornøyd, og jobbet ikke hardt» under Setiéns forgjenger Ernesto Valverde.

Da tok Messi et oppgjør med Abidal i et innlegg på Instagram. Overfor El Mundo Deportivo utdyper han kritikken.

– Jeg vet ikke hva som gikk gjennom hodet hans da han sa det, men jeg svarte fordi jeg følte meg angrepet. Jeg følte at han angrep spillerne. For mange ting blir sagt om spillerne, som at vi kontrollerer alt, tar ut laget og hva som skjer med trenerne, sier Messi.

I tillegg til krangelen mellom Abidal og Messi kom det nylig flere anklager mot Barcelona.

Presidentvalg

Mandag ble Barcelonas styre av radiostasjonen Cadena Ser anklaget for å ha betalt selskapet I3 Ventures for å bruke innflytelsesrike kontoer i sosiale medier til å forsvare klubbens omdømme og samtidig sverte personer som har kritisert presidenten Josep Bartomeu.

Blant målene skal ha vært klubbpresidentkandidat Victor Font, som kan ta over stillingen til Bartomeu når det neste valget avholdes i 2021. Klubblegendene Xavi Hernández og Carles Puyol, som har støttet Fonts kandidatur, skal også være blant dem som angivelig er blitt angrepet via I3 Ventures.

Gjennom en pressemelding bekreftet Barcelona at klubben hadde en avtale med selskapet, men avviste sterkt anklagene om at I3 Ventures ble betalt for å sverte noen. I ettertid har klubben avsluttet samarbeidet med I3 og sagt at saken skal etterforskes videre.

Messi vil vente og se på bevisene som kommer fram.

– Jeg ble litt overrasket. Presidenten fortalte oss det samme som han sa offentlig og mer kan jeg ikke si. Sannheten er at jeg ser at rare ting skjer. Vi må vente og se om det er sant eller ikke, sa Messi.

