VM-sølv til Thingnes Bø, erkerival Fourcade vant tross «juniorfeil»

NTB Sport

Thingnes Bø skjøt for gull på siste stående skyting, men fikk en skjebnesvanger bom på det fjerde skuddet. Dermed må stryningen fortsette ventingen på det individuelle gullet han ønsker seg under mesterskapet i Anterselva.

I mål var han slått med 57 sekunder av verdensmester og erkerival Fourcade.

– Jeg skulle gjerne vunnet, men klarte ikke holde roen. Sånn er det på VM. Det er beintøft, sa Thingnes Bø til NRK etter målgang.

Han svarte deretter bekreftende på at det var surt å bli slått av nettopp Fourcade.

– Det er det alltid. Jeg øynet en mulighet da jeg så han bommet det siste skuddet. Jeg var fullt klar over at jeg gikk for gull, men det holdt ikke helt, konstaterte stryningen som samtidig tok sin første VM-medalje på normaldistanse.

Norges skytetrener Siegfried Mazet kalte bommen Thingnes Bø pådro seg på første liggende «idiotisk».

Juniorfeil

Martin Fourcade var på god vei mot 20 treff, men etter 19 strake treff bommet han på skudd nummer 20. Franskmannen skar en grimase i frustrasjon, men tok likevel gullet.

– Jeg var så skuffet over å misse det siste skuddet. Det var en juniorfeil, og jeg var så sint på meg selv. Det åpnet døren for Johannes, men jeg hadde flaks. Det trenger man, sa Fourcade til NRK.

Veteranen kunne juble for karrierens 12. gull i VM-sammenheng og det fjerde på normaldistansen.

Trøbbel for Tarjei

Tarjei Bø åpnet best av samtlige på normaldistansen onsdag. Ingen kunne hamle opp med stryningens tid etter fullt hus på første liggende skyting.

Deretter ble det én bom på andre skyting, før han fulgte opp med fullt hus på andre liggende. Da luktet det medaljekamp for storebror Bø.

Med to nye tilleggsminutter på siste skyting var imidlertid alt håp om en plassering i toppen over. Bø var til slutt slått med to minutter og 33 sekunder av verdensmester Fourcade.

– I dag hadde jeg muligheten, men jeg klarte det ikke. Jeg mangler kanskje at det skjer naturlig under stående skyting. Der kan jeg liksom ikke leke meg, sa Bø til NTB.

Dale og Christiansen slet

Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen har ikke fått ut sitt potensial så langt i VM. Onsdagens normaldistanse ble en ny skuffelse for den fremadstormende duoen.

Ett tilleggsminutt på første liggende ble etterfulgt av ytterligere to på første stående for Dale. Dermed var løpet i realiteten ødelagt. Etter én bom på de to siste skytingene endte 22-åringen utenfor medaljestriden.

– Nå er jeg litt lei. Jeg føler jeg gjør et bra løp i sporet, og da er det surt å ikke få til skytingen. Det er ikke noe verre følelse enn det. Jeg har ingen forklaring. Jeg har større drømmer enn dette, sa Dale til NRK.

Utenfor medaljestriden havnet også Christiansen. Han begynte riktignok med fullt hus, men to tilleggsminutter både på første stående og andre liggende ble altfor dyrt.

Torsdag fortsetter VM i Anterselva med parstafett. Hvem som går på det norske laget blir klart senere onsdag.

(©NTB)