Rød fortsatt på sidelinjen, bruker spesialsko

Rød skadet seg under EM i en kamp mot Sverige. Det skjedde for nøyaktig en måned siden. Han pådro seg et brudd i den høyre foten og kunne ikke spille mer i mesterskapet.

Norge tok etter hvert bronsen etter å ha slått Slovenia i kampen om tredjeplassen.

– Jeg var nettopp på kontroll. Det går framover, men jeg må gå med en spesialsko i to uker til, sier Rød til NTB.

Han har gått glipp av mange kamper for Flensburg-Handewitt.

Norge spiller OL-kvalifisering i Trondheim i april mot Brasil, Sør-Korea og Chile. De to beste lagene får OL-billett. Dersom Rød kommer i slag, bør han ha bra tid til å komme seg i form til OL-kvalkampene.

Norges herrelag har ikke spilt OL-håndball siden 1972.

