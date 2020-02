Bandy-VM: Norge ubeseiret etter første dag

NTB Sport

De norske bandykvinnene innledet VM på hjemmebane med 1-1 mot USA onsdag. Norge vant den påfølgende straffeslagkonkurransen 2-1.

Straffeslagkonkurransen brukes for å skille lagene ved uavgjort resultat etter full tid.

Ingebjørg Kvaal-Knutsen sendte Norge i ledelsen etter 17 minutters spill, men amerikanerne utlignet til 1-1 like før sidebytte ved Amy Stech.

Etter hvilen skjedde det lite i kampen, annet enn to utvisninger til hvert av lagene. Dermed ble kampen avgjort på straffeslag, en duell de norske jentene gikk seirende ut av.

Onsdagens andre kamp gikk mot Finland. Her ble kampen avgjort til 2-1 med to norske mål i ordinær tid. Charlotte Marie Selbekk sendte Norge i føringen før pause, mens Martine Holm doblet etter hvilen.

Linda Lohiniva reduserte ti minutter før slutt, men flere mål ble det ikke. Dermed fikk hjemmelaget en god start på mesterskapet.

Norge tok bronse under VM i Kina for to år siden. Da ble Finland slått i bronsekampen. Det er ventet at de norske kvinnene skal spille seg fram til fredagens semifinaler.

Torsdag møter det norske laget Russland og Sverige.

Det er Sverige som er regjerende mester etter finaleseieren over Russland i forrige VM.

