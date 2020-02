Atalanta herjet med Valencia og er på vei mot CL-kvartfinale

NTB Sport

Hans Hateboer scoret to ganger, Josip Ilcic og Remo Freuler en gang hver da hjemmelaget gikk opp i fire måls ledelse på San Siro. Innbytter Denis Tsjerysjevs trøstemål tente et lite håp for gjestene.

Bergamo-laget må spille sine hjemmekamper i mesterligaen i Milano, men har gjort arenaen til sin lekegrind. Over 40.000 personer, en tredel av Bergamos innbyggere, hadde reist de seks milene til storbyen, og foran deres øyne kjørte laget over gjestene fra La Liga.

– Det var fantastisk, over 45.000 mennesker som jublet for oss. Nå er det ingen grenser for hva vi kan oppnå, sa lagkaptein Alejandro Gómez til uefa.com.

Atalanta er et stykke bak tettrioen i Serie A, men har scoret klart flest mål. Lagets 76 mål i ulike turneringer denne sesongen er også flest av de italienske topplagene.

Drømmestart

Hateboer scoret ledermålet etter et kvarter. Gómez raidet på venstresiden og slo flatt inn. Hateboer kom inn fra motsatt kant, kom seg foran José Gaya og skjøt. Keeper Jaume Domenech fikk et bein på ballen, men kunne ikke hindre at den gikk inn.

Pasalic hadde en kjempesjanse til å doble ledelsen før det var spilt 10 minutter, men misset alene med keeper. Valencia-spiller Ferran Torres var deretter nær utligning etter en halvtime, men hans skudd fra spiss vinkel traff stolpen.

I stedet ble det 2-0 før pause da Pasalic spilte fram Ilcic, som scoret med et kanonskudd i krysset via Domenechs fingre.

Etter pause skrudde Freuler inn 3-0 i det 57. minutt, nok en vakker scoring.

– Jeg lette etter pasningsalternativer, men så bestemte jeg meg for å prøve, sa han.

Gir ikke opp

Fem minutter senere scoret Hateboer sitt annet for kvelden da han satte inn 4-0. Det skjedde like etter at Gómez hadde misset en kjempesjanse for gjestene alene med keeper Pierluigi Gollini.

Målet ble godkjent etter at VAR ble koblet inn. Pasalic var offside, men videoassistentene kom til at han ikke innvirket på spillet.

Denis Tsjerysjev tente et lite håp for Valencia da han reduserte til 1-4 to minutter etter at han ble byttet inn, og i sluttminuttene misset Valencia noen sjanser til å pynte ytterligere på resultatet. Laget har ikke gitt opp før returkampen på Mestalla om tre uker.

– Vi er sterke hjemme, foran våre egne fans. Vi trenger ikke noe mirakel, men vi har en stor oppgave foran oss, sa Valencia-trener Albert Celades.

