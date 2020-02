Skadekrise for Tottenham, stjerne ute med armbrudd

NTB Sport

Det bekrefter Premier League-klubben på sine nettsider tirsdag.

Son skal ha pådratt seg et brudd i armen i ligamøtet med Aston Villa sist søndag. Der scoret sørkoreaneren to ganger og viste seg igjen som en meget sentral brikke for Tottenham.

Nå må han gjennom en operasjon, opplyser klubben.

Dermed blir måltyven borte fra fotballen i en lengre periode. Klubben omtaler det som «et antall uker».

Fra før er Harry Kane ute med en lårskade. Manager José Mourinho har tidligere anslått at spissen kanskje kan være klar til de to siste kampene i Premier League denne sesongen.

Son har scoret ni ganger i ligaen og fem ganger i mesterligaen denne sesongen. I tillegg har han bidratt med åtte målgivende pasninger i de to turneringene.

27-åringen har i flere sesonger vært en av Tottenhams aller mest sentrale brikker.

Onsdag møter London-klubben tyske Leipzig i åttedelsfinalen i mesterligaen. Der blir uten sørkoreaneren, hvilket naturlig nok vil gi manager José Mourinho ytterligere hodebry.

Tottenham kjemper i tillegg en hard kamp for å kvalifisere seg til neste sesongs mesterliga. Klubben er i øyeblikket nummer fem i Premier League. Ett poeng skiller opp til Chelsea på plassen foran, mens Sheffield United og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United puster Son og lagkameratene i nakken.

