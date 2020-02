Medier: Barcelona kjøper fri dansk angrepsspiller

NTB Sport

Det melder flere spanske medier samt den danske storavisen BT. Overgangen kan angivelig bli klar allerede tirsdag eller onsdag.

28 år gamle Braithwaite skal være i forhandlinger om en kontrakt som strekker seg fram til sommeren 2025.

Angrepsspilleren spiller i øyeblikket for Barcelonas La Liga-rival Leganes. Ifølge den katalanske avisen Sport skal han ha en utkjøpsklausul pålydende 18 millioner euro, tilsvarende rundt 180 millioner norske kroner.

Barcelonas nye trener Quique Setien skal uttrykt et klart ønske om å hente Braithwaite, ifølge Sport.

Det spanske overgangsvinduet er i utgangspunktet stengt, men en særspansk regel åpner for at Barcelona kan hente inn en erstatter for langtidsskadde Ousmane Dembele.

Franskmannen er først ventet tilbake på banen neste sesong.

Martin Braithwaite har spilt for Leganes siden i januar i fjor. 13 mål og åtte målgivende pasninger på 48 kamper er fasiten. Tidligere denne sesongen score han mot både Barcelona og Real Madrid.

28-åringens agent Hasan Cetinkaya er samme mann som bidro til at Frenkie de Jong gikk fra Ajax til nettopp Barcelona i fjor sommer. Både BT og den spanske avisen Mundo Deportivo skriver at Cetinkaya den siste tiden har forhandlet med Barcelona om en overgang for Braithwaite.

(©NTB)