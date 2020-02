Klæbo om nyvinningen: – Vi tåler dette

NTB Sport

Skeptikerne var i solid flertall, men vinneren Klæbo var positiv.

23-åringen var tilbake etter fingerskaden og var i særklasse best under den 3. etappen av Ski Tour 2020.

– Jeg synes denne sprinten var bra. Det er sikkert litt ulike meninger, men jeg tror det var bra for publikum i bakken, og jeg er spent på å se hvordan TV-bildene var. Jeg håper at det så bratt ut, og jeg håper at det var underholdende for dem som satt hjemme og så på. Det er det viktigste. Vi tåler å ha en annen type sprint en og annen gang, sa Klæbo.

Han spøkte med at han kunne ha tenkt seg slike showrenn hver helg.

– Det kan hende at det ikke hadde så mye med langrenn å gjøre, men jeg synes det var artig, og det håper jeg at de som så på synes også.

Kilo

Klæbo har hatt noen tunge dager i de siste ukene. Senest søndag følte han seg motløs. Bruddet ved fingeren er fortsatt ikke leget, men det er altså ikke verre enn at han er i stand til å utklasse konkurrentene i sprint.

– Det var godt å være tilbake, og det datt noen kilo av skuldrene mine nå.

– Hva betyr en slik dag som dette med det som venter i resten av sesongen etter alt trøbbelet de siste 14 dagene?

– Dette hjelper selvfølgelig veldig. Det å komme tilbake og kjenne at man kan levere igjen, er veldig godt selv om det er i en sprint. Men jeg tror at det er der vi må starte nå og ta ting steg for steg. Jeg har fått god hjelp av de rundt meg til å forsøke å snu det her. Det har ikke vært lett, men vi har i hvert fall klart det, sa Klæbo til NTB.

Usikkerhet

Klæbo sikter seg inn mot de neste etappene. Ikke minst har han ambisjoner i sprinten i Trondheim kommende lørdag.

– Jeg er i hvert fall på vei mot noe bedre. Jeg skal ta med meg denne seieren. Den smakte ekstra godt etter det som skjedde på de to første etappene. Det må vi bare spinne videre på.

Sammenlagtleder Pål Golberg ble nummer fire og økte sitt forsprang i Ski Tour, mens Erik Valnes endte sist i finalen.

Toeren i sammendraget, russiske Aleksandr Bolsjunov ble dratt ned av Simen Hegstad Krüger i semifinalen og klarte derfor ikke å komme seg til finalen. Golberg leder nå Ski Tour 2020 med 23 sekunder på russeren.

– Jeg føler at jeg må være med i sprintfinalene for å kunne kjempe i toppen. Det har vært maks uttelling til nå, sa Golberg.

