Johaug med sprinttriumf i Åre: – Det betyr enormt mye

NTB Sport

Johaug var ustoppelig i den tøffe avslutningen i alpinbakken i Åre. Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sikret trippel norsk.

– Som du vet elsker jeg motbakker, og dette var min dag, utbrøt Johaug i seiersintervjuet med arrangøren.

– Jeg vet ikke om dette egentlig var et sprintrenn, men det kalles iallfall det, og for meg betyr det enormt mye å vinne. Det har vært en lang vei, sa Johaug til NRK. Hun hadde aldri tidligere blitt bedre enn nummer fem i en verdenscupsprint.

– Det var en fantastisk følelse å gå først over mål. Jeg måtte se om det kom noen på siden, og jeg trodde ikke på det før jeg hadde passert mållinja. Jeg vet at jeg er i god form og visste at jeg gikk en god prolog, men det er noe annet å gå i felt, sa hun.

Svenske Linn Svahn og Jonna Sundling hadde lagt en taktikk for å håndtere Johaug og de andre norske, men de orket ikke å henge med i den bratte bakken opp mot mål.

Som siste kvinne inn i den avgjørende stigningen måtte Johaug gå slalåm mellom konkurrentene i Åre. Da hun satte inn støtet mot toppen av stigningen var likevel ingen i nærheten av å følge.

Skreddersydd

Det ble i forkant av sprinten i den svenske alpinmetropolen snakket om at traseen var skreddersydd for Johaug, og med en klar seier i prologen var hun storfavoritt før utslagsrundene. Hun vant prologen med 4,53 sekunder til gode på Heidi Weng.

I kvartfinalen fikk hun det derimot tøffere enn ventet. Hun lå sist inn i den lange avgjørende stigningen i alpinbakken i Åre og slet med å komme seg forbi konkurrentene. Hun gikk likevel greit videre som nummer to i sitt heat, bak Weng.

Også i semifinalen lå hun bakerst inn i monsterstigningen, denne gang fikk hun derimot fritt leie til tet og vant heatet relativt lett foran Weng.

– Jeg gikk veldig rotete i kvartfinalen og var misfornøyd med hvordan jeg løste det. Jeg visste at jeg måtte beholde roen og ikke bruke for mye krefter, og jeg er fornøyd med at jeg beholdt roen selv om jeg lå sist en stund, sa Johaug til NRK.

Øker ledelsen

Hun leder nå sammenlagt med 1.07 minutt foran Weng. Neste torsdag er et langløp fra Storlien til Meråker, så da tar touren seg inn i Norge før helgens avslutning i Trondheim.

Ingvild Flugstad Østberg, Ebba Andersson, Anamarija Lampic og Krista Pärmäkoski, som lå nærmest tetduoen i sammendraget, røk alle i kvartfinalen. Dermed økte Weng i det som ser ut til å bli en kamp om 2.-plassen totalt. Østberg og Jacobsen sørger for at det nå er firedobbelt norsk i sammendraget.

– Dette var imponerende av Therese, men jeg er ikke så overrasket over at hun vant i denne løypa. Det var et fantastisk skirenn, og jeg tror hun synes det er veldig gøy å vinne en sprint, sa landslagssjef Ole Morten Iversen til NRK.

(©NTB)