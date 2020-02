Helland forlenger med RBK

NTB Sport

– Etter et turbulent fjorår er vi blitt mer enige med hverandre. Det er vel slik at hvis du har dame og er på byen og kikker deg litt rundt, så kan man bli litt fristet. Men det viktigste er at man sover i riktig seng, sier Helland til klubbens hjemmesider.

Hellands opprinnelige kontrakt varte ut 2020, men den er nå altså forlenget med to år til 2022.

Før jul ønsket Helland, ifølge Adresseavisen, å takke ja til et tilbud fra svenske IFK Norrköping.

– Det har aldri tidligere vært så aktuelt å dra til en ny klubb som det var nå, sa Pål André Helland til avisa 2. januar.

– Jeg synes det ser mye bedre ut. Det er et bedre miljø i garderoben, og treningene er på et veldig mye høyere nivå, sier han nå.

(©NTB)