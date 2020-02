Haaland senket Paris Saint-Germain med to mål: – Jeg bare «drylte» den i mål

NTB Sport

Hans ledermål i det 69. minutt ble utlignet da gjestenes superstjerner Kylian Mbappé og Neymar samarbeidet om et bortemål som fortsatt kan vise seg utslagsgivende etter returkampen i Paris om tre uker, men to minutter etter 1-1 banket Haaland inn vinnermålet i krysset.

– Jeg tenkte bare på å «dryle» til. Jeg drylte den i mål, så det var fint det, sa Haaland til Viasat.

– Det er ikke så mye å fortelle. Det har ikke gått helt opp for meg ennå, så det er vanskelig å sette ord på det, men det var jækla kjekt, sa han etter å ha lagt på til 10 mesterligamål.

Det tallet har han oppnådd i løpet av sine sju første mesterligakamper. Ingen annen har hatt tosifret antall mål etter ensifret antall kamper i den turneringen.

Pasningen til vinnermålet kom fra 17-årige Giovanni Reyna, som var involvert også ved 1-0. Hjemmelagets tenåringer overstrålte PSGs superstjerner i den første åttedelsfinalen i mesterligaen.

Meditasjon

Haaland var selv involvert i forspillet i det vakre angrepet som ga 1-0. Han møtte et oppspill fra Emre Can og la igjen ballen til innbytter Reyna. Via Jadon Sancho havnet ballen hos Achraf Hakimi, som la inn fra høyresiden. Raphael Guerreiros skudd traff Haaland, som var på riktig side av offsidegrensen og reagerte lynhurtig da han nådde ballen først og banket den opp i nettaket.

Haaland satte seg i lotusstilling og lot som han mediterte da målet ble feiret.

Et PSG-lag med tidligere Dortmund-trener Thomas Tuchel på benken og angrepstrioen Neymar, Kylian Mbappé og Angel Di Maria fra start hadde slitt med å skape stort i oppgjøret mellom to av Europas mest angrepssterke lag. Etter 114 mål på sine 39 første kamper denne sesongen var det først da laget kom under at vi fikk se hva PSG duger til offensivt.

I det 75. minutt viste Mbappé sine enorme offensive kvaliteter da han passerte flere hjemmeforsvarere på et uimotståelig løp inn i feltet før han serverte Neymar åpent mål. Brasilianeren trengte bare å sette foten på ballen, og hjemmeseieren så ut til å gå opp i damp.

Vinnermålet

Haaland ville det annerledes. Nok en gang satte Borussia Dortmund tempo framover etter en ballerobring, og Reyna sendte ballen til nordmannen. Fra 18 meter skjøt Haaland med strak venstrevrist rett før Thiago Silva nådde fram med taklingsfoten, og ballen føk inn i krysset bak Keylor Navas.

Denne gang la Haaland seg ned så lang han er mens han ble omfavnet av lagkamerater og hyllet av hjemmelagets «gule vegg».

Et Borussia Dortmund som scoret 24 mål på sine seks første kamper i 2020 (ni av dem signert Haaland) hadde dermed scoret like mange mål på PSG som den franske klubben slapp inn i hele gruppespillet der Real Madrid var blant motstanderne.

PSG ga ikke opp, og Neymar var en stolpetreff fra 2-2, men hjemmeseieren var fortjent.

– I morgen tidlig har jeg nullstilt. Da er det fokus på neste kamp, så enkelt er det, sa Haaland til Viasat etter å ha blitt hyllet av hjemmelagets «gule vegg».

Etter å ha scoret åtte mål for Salzburg i gruppespillet spilte Haaland sin første kamp i mesterligaens cupspill, og han markerte seg umiddelbart, selv om det i første omgang ble bare nesten. Han ga PSG-forsvaret, og særlig Thiago Silva, store problemer, men ofte så vi gode Haaland-løp der pasningen fra lagkameratene manglet. Da det endret seg, kom målene som gjør at han nå er Champions League-toppscorer sammen med Robert Lewandowski.

(©NTB)