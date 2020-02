Bolsjunov varsler om store planer etter sprintuhell i Åre

NTB Sport

– Det er vanskelig å si. Det ville ikke vært rettferdig overfor de andre dersom jeg hadde fått gå, svarte Bolsjunov på spørsmål om han burde blitt tildelt en plass i finalen.

Det var i semifinalen Bolsjunov gikk ned sammen med Simen Hegstad Krüger.

Nordmannen prøvde å gå inn foran russeren i en sving, gikk over skiene til Bolsjunov og falt. Russeren prøvde å hoppe over ham, men falt selv og greide ikke å hente inn det tapte. Bolsjunov ble nummer fire i heatet, men hadde tapt for mye til å gå videre på tid.

Juryen mente Krüger var ansvarlig for hendelsen og ga Lyn-løperen gult kort. De valgte derimot ikke å gi Bolsjunov en sjuende plass i finalen.

Cramer: – Rett avgjørelse

Russerens trener, tyske Markus Cramer, skrøt av juryens avgjørelse.

– Jeg er glad for at juryen traff rett avgjørelse. Det var riktig med gult kort, sa han.

Cramer frykter derimot at hendelsen kan bli avgjørende i sammendraget.

– Det kan ha betydd noen bonussekunder, som han kanskje vil savne mot slutten av touren, sa han etter at Pål Golberg økte sin ledelse på Bolsjunov med 22 sekunder. Før sprinten var han ett sekund foran russeren.

– Store planer

Bolsjunov selv sier at alt fremdeles er mulig i Ski Tour-sammendraget.

– Jeg har store planer før Storlien-Meråker, sa han.

Torsdag går fjerde etappe av Ski Tour. Dersom været tillater det skal løperne gå 38 kilometer fra svenske Storlien til Meråker i Trøndelag.

Etter tirsdagens etappe er Bolsjunov 23 sekunder bak ledende Pål Golberg. Han er den eneste som splitter åtte nordmenn på topp. Johannes Høsflot Klæbo, som vant tirsdag, er for øvrig på 16.-plass nesten to minutter bak Golberg.

