Raiola med Pogba-angrep mot Solskjær

– Jeg tror Solskjær er frustrert av flere grunner og nå blander sammen flere saker. Paul er ikke min og helt sikkert ikke Solskjærs eiendom. Du kan ikke eie et menneske som allerede har vært lenge i Storbritannia eller et annet sted. Jeg håper Solskjær ikke ønsker å foreslå at Paul er hans fange. Kanskje jeg har vært for snill med ham (Solskjær), skrev Raiola på Twitter mandag kveld.

På en pressekonferanse nylig tok Solskjær til orde etter et ferskt Raiola-utspill.

– Jeg har ikke satt meg ned og bedt Paul fortelle agenten sin hva han skal si, men Paul er vår spiller og ikke Minos, sa Solskjær.

Pogba har nesten ikke vært på banen denne sesongen og har hatt flere skadeopphold.

