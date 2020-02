NBA hyllet Kobe Bryant og testet nytt spillformat i spektakulær allstarkamp

NTB Sport

Bryant, hans datter og sju andre omkom i en helikopterulykke i slutten av januar. Siden er han blitt gjenstand for rørende hyllester i forbindelse med NBA-kamper. Før allstarkampen ble han hedret ikke med stillhet, men med applaus, jubel og taktfaste rop, samt sang av Jennifer Hudson og en tale av en annen Los Angeles Lakers-legende, Magic Johnson.

– Vi vil aldri igjen få se en basketballspiller som Kobe, sa Magic blant annet.

Laget ledet av Giannis Antetokounmpo bar alle trøye nummer 24 for Bryant, laget ledet av LeBron James bar nummer 2 for legendens datter Gianna.

Kawhi Leonard, som scoret 30 poeng, ble kåret til kampens mest verdifulle spiller (MVP) og fikk dermed trofeet som heretter bærer Kobe Bryants navn.

– Å ha Kobes navn på trofeet gjør det veldig spesielt. Han var en stor inspirasjon for meg, sa Clippers-spilleren.

Elam-metoden

Allstarkamper er ofte showpreget og uten nerve, men søndag fikk publikum i Chicago se en kamp der stjernene ikke bare briljerte offensivt, men jobbet hardt defensivt, særlig i siste periode.

– Dette var utrolig gøy, gispet en sliten LeBron James etter en heseblesende avslutning.

Team LeBron slo Team Giannis 157-155 i en kamp der siste periode ikke gikk på tid. «Elam Ending», utviklet av universitetsprofessoren Nick Elam, innebar at det i siste periode var først til 157 poeng som gjaldt, og det ble en ubetinget suksess. Det diskuteres allerede om NBA etter hvert bør innføre konseptet i alle sine kamper.

Med Elam-metoden unngår man et av basketballsportens største problemer, at avslutningen av kampene ofte blir langdryge affærer fordi et lag som ligger under med mange poeng benytter seg av den eneste strategi som kan gi seier: Å begå regelbrudd straks motstanderen får ballen, for å stoppe klokka og håpe at lederlaget misser straffekastene.

Beste noensinne

Elams oppskrift er at man stopper klokka når det er fire minutter igjen og at laget som først oppnår 7 poeng flere enn lederlaget hadde på det tidspunkt er vinner av kampen.

I allstarkampen gikk hele siste periode uten tid. Team Giannis ledet 133-124 etter 3. periode, og NBA hadde valgt 24 (en ny hyllest til Kobe) poeng som tallet lederlaget måtte oppnå for å vinne. Dermed ble 157 poeng det magiske tallet, og Team LeBron nådde det da Anthony Davis satte en straffe etter en uforglemmelig periode.

– Den beste allstarkampen noensinne, oppsummerte taperlagets Joel Embiid.

