Thorsby-selvmål åpnet scoringsfesten da Sampdoria tapte stort

Da Fiorentinas Dušan Vlahović slo et innlegg tidlig i kampen, gikk den første av flere ting galt for Thorsby og hans Sampdoria. På bakerste stolpe klønet nordmannen ballen i eget nett i det som skulle bli en tung dag på jobben for midtbanespilleren.

Ti minutter senere fikk Fiorentina straffespark etter videodømming og samme Vlahović kunne sette inn 2-0. Videodømming ble det også da Fiorentina fikk et nytt straffespark og Sampdorias Nicolas Murru fikk sitt annet gule og ble utvist.

Murru hadde gått for hardt til med albuen i feltet, og med det var Sampdoria redusert til ti mann og ble liggende under 0-3 etter at Federico Chiesa hadde satt straffen i mål.

Fiorentina fikk også en mann utvist da Milan Badelj fikk sitt annet gule kort rett før pause, men ledelsen økte likevel til 1-5 i løpet av 2. omgang etter nok et mål hver av Vlahović og Chiesa før Manolo Gabbiadini kunne sette inn et trøstemål på overtid.

Sampdoria er dermed bare ett poeng over nedrykksstreken.

Under ligger blant annet Brescia, som tapte 0-2 for serieleder Juventus. Topplaget spilte uten Cristiano Ronaldo, men mål av Paulo Dybala og Juan Cuadrado sikret seieren.

Seieren betyr at laget uansett drar ifra en av gullrivalene sine. Inter og Lazio ligger henholdsvis tre og fire poeng bak Juventus før de møtes søndag kveld.

