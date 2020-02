Rekordraset stoppet da Nuis og Wüst ble 1500-vinnere

NTB Sport

Totalt ble det tre gull til Nederland søndag. Jorrit Bergsma vant mennenes fellesstart, mens canadiske Ivanie Blondin vant kvinnenes fellesstart.

Nuis gikk i mål til vinnertiden 1.41,66, som er nesten halvannet sekund bak hans egen verdensrekord på 1.40,17. Thomas Krol, som lørdag ble disket fra bronse på 1000 meter, ble slått med sju hundredeler og sikret med sin sølvmedalje nederlandsk dobbeltseier.

Hjemmetilhengerne kunne juble for bronse til Joey Mantia, mens de norske var langt bak.

Sindre Henriksen ble beste nordmann med 8.-plass på 1.43,34 etter å ha knust Allan Dahl Johansson i samløp.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg har satt to personlige rekorder her borte, og det viser at jeg er på gang, sa Henriksen til Viasat.

– Jeg har et hardt døgn bak meg, for jeg fikk vondt i magen i går. I dag hadde jeg og Allan avtalt at den som viste seg sterkest skulle få hjelp av den andre, og han ga meg en fin rygg.

Håper på bedring

Sverre Lunde Pedersen fullførte et for ham svært skuffende VM med 10.-plass på 1.43,63.

– Det var greit, men det gikk litt for seint hele veien. Det var ikke godt nok til å være med i medaljekampen, sa Pedersen til Viasat.

– Jeg følte meg litt bedre enn i går, og sånn sett kan det bli bra til VM på Hamar. Jeg er langt fra fornøyd med det jeg har gjort her, men jeg lider fortsatt litt av den vanskelige høsten og fikk ikke forberedt meg optimalt til dette, sa han.

Johansson endte på 18.-plass med 1.44,70.

21. tittel for Wüst

I kvinneklassen var Ireen Wüst den sterkeste og vant på 1.50,92 foran to russere. Jevgenia Lalenkova var slått med 21 hundredeler og Elizaveta Kazelina med 49, og Wüst kunne feire sin 21. VM-tittel.

Verdensrekordholder Miho Takagi måtte nøye seg med fjerdeplass, men hennes rekord på 1.49,83 kom helskinnet gjennom dagen. Wüst var over sekundet bak den.

Jorrit Bergsma vant mennenes fellesstart foran canadierne Jordan Belchos og Antoine Gélinas-Beaulieu, mens Blondin var best i kvinnenes spurt og seiret foran sørkoreanske Kim Bo-reum og nederlandske Irene Schouten.

Det var ikke norske deltakere i fellesstart.

(©NTB)