Manglerud Star skaper spenning i sluttspillkampen

NTB Sport

Narvik måtte se seg slått 3-4 av Stjernen etter forlengning, og nå skiller bare fem poeng i Narviks favør. Manglerud Star har dessuten en kamp mindre spilt.

Manglerud Star lå under to ganger i egen hall, men David Booth og Ludvig Steenberg utlignet hver sin gang før Joachim Hermansen ble matchvinner 1.49 minutt før slutt.

Hjemmelaget vil kjempe for sluttspillplass og vant skuddstatistikken 37-28. Frisk scoret begge sine mål i overtallsspill, men måtte selv betale for en utvisning. Christian Kåsastul satt utvist for høy kølle da Hermansen avgjorde.

Stjernen ledet både 1-0 og 3-1 i Narvik, men hjemmelaget tvang fram forlengning og sikret seg et viktig poeng med overtallsscoringer av Svein Petter Falk-Larssen og Jonathan Leman.

I forlengningen varte det bare 15 sekunder før Braden Christoffer ble matchvinner med sitt annet mål og tredje målpoeng for ettermiddagen.

Lillehammer gjorde kort prosess med tabelljumbo Grüner og scoret tre ganger i hver periode på vei mot 9-0-seier. Brendan Ellis og Juliuz Persson scoret to ganger hver.

(©NTB)