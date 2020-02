Helnorsk pall da Johaug vant enkelt: – Det ble litt kjedelig

NTB Sport

Johaug mente at hun fikk lite ut av den knallformen hun er i. Det var ikke lett å gå ifra i front under den 10 kilometer lange jaktstarten i klassisk stil.

Snøen virket hemmende, og hun mener at hun kunne ha fått et enda større forsprang om det ikke hadde startet å snø foran kvinnenes etappe. Da mennene gikk tidligere på dagen, regnet det bare.

– Det er litt kjedelig at det begynte å snø. Det gjorde at det ikke var så enkelt å gå alene i front. Du får veldig dårlig betalt for den innsatsen som legges ned. Men for all del: Det er en del av gamet, og det er verken første eller siste gangen det snør, sa Johaug til NTB.

31-åringen har fått en pangstart på Ski Tour 2020.

– Det har vært en veldig bra start. Jeg føler meg i veldig bra form. I dag fikk jeg bare ikke utnyttet det. Løpet i går var et kjempeløp.

Økte

Johaug startet søndagens etappe i Ski Tour med et forsprang på hele 46 sekunder til Heidi Weng på 2.-plass og hadde ingen problemer med å øke forspranget både på etappen og i touren sammenlagt.

– Jeg er veldig stolt av meg selv i dag. Jeg er veldig fornøyd med å være på 1.-plass og også ha Ingvild og Heidi på pallen sammen med meg. Så det var nok en gang en veldig bra norsk dag, sa Johaug.

Weng startet etappen to sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg. De to gikk sammen fra start og fikk følge av svenske Ebba Andersson, som prøvde å hindre norsk tapetsering av pallen.

Nesten minuttet etter at Johaug hadde vunnet, spurtet de tre bak om 2.-plassen. I spurten var Weng raskest, mens Østberg knep tredjeplassen og sikret trippel norsk.

– Jeg følte meg veldig bra, og det er veldig artig med en ny pallplass. Det er ganske mye artigere å bli nummer tre enn fire, sa Østberg til NTB.

Knalltøff sprint

Neste etappe i nyvinningen Ski Tour 2020 er en knalltøff sprint i Åre tirsdag. De siste 250 meterne går i bratt motbakke fordelt over 55 høydemeter.

Johaug har ikke hevdet seg i sprint denne sesongen, men ligger likevel veldig godt an med tanke på en sammenlagtseier i touren.

Ski Tour avsluttes i Trondheim 23. februar, men før det skal løperne også gjennom en etappe på 38 kilometer som krysser landegrensen fra Sverige til Norge.

(©NTB)