Johaug i turbofart: – Mitt beste skøyteløp noensinne

Johaug var helt uslåelig i skisporet på første etappe av Ski Tour og gikk til soleklar ledelse i mål med hele 45,6 sekunder ned til toeren Heidi Weng.

Ingen var i nærheten av å tukte Johaug på åpningsetappen. Ingvild Flugstad Østberg gikk inn til 3.-plass 1,7 sekunder bak Weng og sikret norsk trippel.

Johaug er stolt over at hun har utviklet seg kapasitetsmessig også i skøyting.

– Dette var mitt beste skøyteløp noensinne. Det var veldig bra. Jeg kjenner at jeg er i veldig god form, og jeg klarer å utvikle kraft i de takene jeg tar. Det er sterkt å vinne med 45 sekunder når løpstiden er 21.50 minutter, sa hun.

Formtopp

– Hva er det som gjør at du klarer det nå i midten av februar?

– Jeg har på en måte lagt opp til en formtopp i Ski Tour. Jeg har prioritert trening foran de andre verdenscuprennene etter Tour de Ski og har kanskje ikke gått inn med fullt overskudd som jeg ville ha gjort foran et mesterskap. Jeg har mer overskudd nå og er mer på hugget.

Johaug leverte opp til kallenavnet Dalsbygda-ekspressen og sier at hun har klare planer om å holde rykket oppe utover uka.

– Jeg trente veldig mye foran NM-helgen og holdt trykket oppe halvveis inn i Falun-uka også. Det får jeg forhåpentlig igjen for nå utover i touren.

Knockout

Johaug slo knockout på konkurrentene fra første stavtak. Seieren gjør at hun får et solid forsprang før jaktstarten søndag og resten av touren som avsluttes i Trondheim 23. februar.

Det kommer en rekke etapper som passer Johaug svært bra utover i skitouren, og hun framstår selvsagt som storfavoritt.

– Vi får se om det ikke kan jevne seg ut litt. I dag var det mer det at Therese gikk et kjempeløp, heller enn at det var vi andre som gikk dårlig. Det er relativt normale avstander mellom oss bak der, sa Ingvild Flugstad Østberg til NTB.

Søndag er det jaktstart over 10 kilometer klassisk i Ski Tour 2020.

