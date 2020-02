Casper Ruud vendte semifinalen i Argentina Open og slo farens rekord

NTB Sport

Ruud hadde ikke en eneste bruddball før motstanderen Juan Ignacio Londero servet for kampen på 6-4, 5-4, men argentineren så plutselig ut til å preges av stundens alvor. Med fire feilslag bød han nordmannen inn i kampen, og i Londeros neste servegame brøt Ruud blankt så han vant settet 7-5.

I avgjørende sett brøt han Londeros serve for tredje gang på rad og ga seg ikke før han hadde vunnet settet 6-1. Dermed er han klar for finale i ATP 250-turneringen Argentina Open.

Søndag møter han useedede Pedro Sousa fra Portugal i finalen og kan krone helgen med sin første ATP-tittel. Det er allerede klart at 21-åringen fra Snarøya på neste ranking vil ha beste norske plassering på verdensrankingen noensinne.

Rekorden tilhører faren Christian, som på det beste var på 39.-plass i 1995.

Sousa tapte egentlig i kvalifiseringen i Buenos Aires, men fikk en ny sjanse etter forfall, vant tre kamper og ble klar for finale da toppseedede Diego Schwartzman måtte trekke seg fra semifinalen på grunn av skade. 31-årige Sousa er bare nummer 145 på ATP-rankingen, og Ruud blir stor favoritt søndag.

Viste storhet

Londero hadde publikum på sin side, men Ruud fikk varm applaus for sin omtanke da en tilskuer fikk et illebefinnende på tribunen i heten i 3. sett. Nordmannen hentet vannflasker i kjølebagen og fikk dem sendt opp på tribunen til personen som fikk problemer i de nesten 30 gradene.

Episoden førte til nesten et kvarters pause på et tidspunkt da Ruud hadde skaffet seg tre bruddballer og Londeros spill var i ferd med å rakne. Argentineren avverget de to første bruddballene og øynet en vending, men etter at Ruud gikk opp til 2-0 så han seg aldri tilbake.

Den 8.-seedede nordmannen slet lenge med å temme Londeros server i heten i Buenos Aires. I over halvannen time spilte hjemmefavoritten bunnsolid tennis, mens Ruud så ut til å plages av varmen.

Viktige poeng

Kampen startet riktig nok utmerket for Ruud, som vant sitt første servegame blankt og ledet 1-0, men i det neste sto Londero for det som skulle bli det eneste servebruddet i første sett. Til glede for hjemmepublikum på centercourten vendte han til 3-1-ledelse.

Ruud greide å holde serven resten av settet, men han greide ikke å spille seg fram til en eneste bruddball i Londeros serve. Etter 53 minutter kunne argentineren serve hjem det første settet med 6-4.

I det andre settet holdt spillerne serven sin til 2-2, men så brøt Londero til 3-2-ledelse, og Ruud greide aldri å utligne ledelsen. Den 26-årige argentineren hadde bruddball igjen på 4-2, men da avverget nordmannen.

Det viste seg viktig da Londero servet for kampen på 5-3. Plutselig fant han ikke lengden på slagene, og på 15-40 fikk Ruud sine to første bruddballer. Londero slo ut på den første.

I argentinerens neste serve skaffet Ruud seg tre nye bruddballer og utnyttet den første som også ga ham settseier. I avgjørende sett var det klasseforskjell, og etter nesten to og en halv time kunne nordmannen juble for finaleplass.

