Solskjær tror hvilen vil gi bedre fotball

NTB Sport

Solskjær reiste tilbake fra treningsleiren i Spania før spillerne for å møte pressen tre dager før mandagens viktige bortekamp mot Chelsea. Det blir Uniteds første kamp siden det målløse oppgjøret mot Wolverhampton 1. februar.

– Spillerne har fått hvile ut, og det har vært godt for absolutt alle i stallen, både individuelt og som lag. Kvaliteten på fotballen som spilles i ligaen kommer til å bli bedre. Desember og januar var tøffe måneder for oss, og det er en god ting at vi fikk denne pausen. Nå er det opp til guttene å vise resultatet på banen, sa han.

Solskjær ble konfrontert med at Fred i et intervju nylig ble sitert på at United har «mange problemer » og at samhold er mangelvare blant spillerne.

– Denne gruppa står sammen, tvil ikke på det. Jeg har ikke sett intervjuet, men Fred vet at spillerne ønsker å gi alt sammen. Det er ingen holdningsproblemer, svarte Solskjær.

Den etterlengtede pausen har ikke ordnet skadeproblemene.

– Jeg tror ikke vi får noen tilbake fra skade til Chelsea-kampen. Scotty (McTominay), Axel (Tuanzebe) og Tim (Fosu-Mensah) har ikke vært med mye på trening og er ikke klare for spill. Og Paul (Pogba) er selvsagt heller ikke klar, sa han.

Solskjær fikk mange spørsmål om Odion Ighalo, som overraskende for mange ble leid inn rett før overgangsvinduet stengte.

Klyper seg i armen

– Med Marcus Rashfords skade trengte vi en spiss til. Da vi fikk sjansen til å leie Odion, så vi en målscorer, toppscoreren i fjorårets afrikamesterskap, som kan hjelpe oss. Han er veldig profesjonell og en god gutt som kan gi gruppa noe.

Ighalo har vært gjennom en karanteneperiode på grunn av frykt for covid-19-viruset, ettersom han ble hentet fra kinesiske Shanghai Shenhua. Han reiser med laget til London, men Solskjær ville ikke si om han blir å se på banen mandag.

– Jeg har aldri sagt at han ville bli klar for å spille mandag, men han reiser til London som en del av gruppa. Nå er han ferdig med karantenen på to uker som var en sikkerhetsforanstaltning, og så får vi se om han kommer på banen eller ei, sa han.

– Han har jobbet veldig hardt. Han klyper seg i armen ved tanken på at han er hentet til favorittklubben som 30-åring, men han har gjort seg fortjent til det, og jeg håper han imponerer så mye at vi får se ham spille. En spiss kan kastes utpå uten mye trening i gruppa. Kanskje kommer han inn om vi trenger et mål.

En stor kamp

Chelsea har ikke slått Manchester United i Premier League siden høsten 2017. Seks poeng skiller mellom lagene, og United har god bruk for en seier i kampen om den viktige fjerdeplassen.

– Vi har gjort det godt mot dem tidligere i sesongen. Chelsea er gode hjemme, men vårt mål er å vinne. En seier vil gi oss mer tro og større håp, sa Solskjær.

– United er et godt lag, og de har hentet noen spillere i januar. Jeg venter en tøff kamp mandag, mot en direkte rival i kampen om mesterligaplass. Det er en stor kamp, sa Chelsea-manager Frank Lampard på sin pressekonferanse tidligere fredag.

(©NTB)