Olsbu Røiseland startet på et tidlig startnummer og fikk spennende minutter i målområdet etter fullført løp. Én etter én kom utfordrerne for sent til å straffe Froland-jentas tid.

Etter at gullet var et faktum takket hun ektemannen Sverre, som er en del av det norske støtteapparatet.

– Dette er valentinsgaven fra meg til han, smilte verdensmesteren til NRK.

Både svenske Hanna Öberg og amerikanske Susan Dunklee var underveis farlige utfordrere, men klarte ikke straffe den norske jenta. Det ble et overraskende sølv for Dunklee, som kjempet intenst mot Olsbu Røiseland på sisterunden.

– Det var fælt å se på. Jeg har lyst til å vinne, men det er kanskje fælt å heie på at andre skal stivne. Det var det jeg gjorde, og hun var heldigvis bak, smilte den norske verdensmesteren.

Første VM-medalje

Olsbu Røiseland har satt alt inn på å lykkes i VM denne sesongen. Froland-jenta måtte tåle kritikk da hun valgte å stå over verdenscuphelgen i franske Annecy før jul. Flere mente det kunne koste henne en mulig sammenlagtseier i verdenscupen.

Olsbu Røiseland sto imidlertid på sin plan og gjorde det klart at suksess under VM i Anterselva var førsteprioritet.

Fredag fikk hun belønningen. Gullet var 29-åringens første individuelle medalje i VM-sammenheng i karrieren. Fra før hadde hun seks stafettmedaljer, fem av dem gull.

– Det er noe eget å vinne sammen, men et VM-gull individuelt har jeg vært så langt unna. Jeg har jobbet ekstra i år for å klare dette på egen hånd. Dette er mer enn jeg kunne drømme om, sa Froland-jenta.

Eckhoff-kollaps

Tiril Eckhoff kom til sprinten som den største forhåndsfavoritten. Ledelse i verdenscupen sammenlagt og seks enkeltseirer denne vinteren sørget for det. Fredag ble imidlertid gulldrømmen knust på første skyting.

Eckhoff bommet to ganger i litt skiftende vindforhold på standplassen i Anterselva. Med det var løpet langt på vei ødelagt. På stående fortsatte elendigheten. Fire nye bom gjorde dagen helsvart for vinterens beste kvinnelige skiskytter.

Den blytunge sprinten gjør også at medaljemuligheten på VM-jaktstarten med stor sannsynlighet er borte. I mål var hun slått med over to minutter av teten.

– Det var bare total kollaps. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det er litt sånt som kan skje med meg, sa Eckhoff til NRK og innrømmet at nervene og spilte inn.

Tandrevold-mareritt

Store problemer på stående fikk også Ingrid Landmark Tandrevold. Fossum-løperen skjøt fem blanke treff på liggende og hadde medaljemuligheter foran skyting nummer to, men der ble det i likhet med Eckhoff fire strafferunder.

Etter å ha innledet serien med fire bom løftet Tandrevold blikket over våpenet og kikket litt vantro mot skivene. At det siste skuddet ble treff, var mager trøst.

I likhet med Eckhoff var også hun slått med drøye to minutter i mål.

– På stående følte jeg ikke selv at jeg skjøt kjempedårlig, men jeg ble litt tatt av vinden og var nok litt treigere på avtrekkeren her i høyden, sa Tandrevold.

VM-debutant Karoline Knotten fikk heller ikke klaff på standplass. Vingrom-jenta innledet med to strafferunder på liggende skyting. På stående ble det ett nytt bomskudd. Dermed endte også hun langt nede på resultatlistene.

