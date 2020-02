Kraftig omdiskutert VAR-annullering da Wolves måtte nøye seg med 0-0 mot Leicester

NTB Sport

Rett før pause jublet hjemmelaget og publikum på Molineux for det alle trodde var ledermålet. Etter et innøvd cornertrekk stanget Willy Boly ballen i mål fra kort hold, men dommer Mike Dean fikk en beskjed på øret, og jubelen måtte legges på is.

Etter noen minutters venting kom beskjeden om at målet av annullert for offside. Og riktig nok var hælen på støvelen til Diogo Jota en centimeter eller to offside noen trekk før scoringen.

Annulleringen møtte liten forståelse verken blant Wolverhampton-spillerne eller deres tilhengere, eller blant de mange som kommenterte situasjonen på sosiale medier. Ruben Neves fikk gult kort for protester, og hjemmespillerne flokket seg om Dean på vei inn til pause.

– Regler er regler, men jeg synes noe må gjøres. La spillerne få lov til å feire. Vi er i fare for å bli til roboter slik det er nå, sa Wolverhampton-manager Nuno Espírito Santo til BBC.

Blødde

Målet var vakkert i sin enkelhet. Pedro Neto slo inn mot lengste stolpe, der Matt Doherty ofret seg i en duell og nikket ballen tilbake foran mål. Boly gikk i lufta og stanget den inn.

Doherty var stiftet sammen etter at han noen minutter tidligere fikk støvelen til James Maddison i hodet, og stiftene sprakk da han leverte det alle trodde var en fin assist. Han blødde bokstavelig talt for drakta i den situasjonen.

– Jeg vil ikke si for mye om VAR-avgjørelsen. Jeg har gjort det før, og det hjelper ikke. Men jeg forstår ikke avgjørelsen, og jeg tror ikke noen andre gjør det heller, sa Wolves-kaptein Conor Coady til BT Sport.

– Lilletåa hans var offside. Jeg forstår at Wolves føler det var strengt dømt, sa Leicester-manager Brendan Rodgers.

Wolverhampton er Premier League-laget som har fått nest flest mål annullert for offside etter VAR-gjennomgang denne sesongen. Det var fjerde gang. Bare Sheffield United har fått jubelen ødelagt flere ganger, med fem.

Utvist

Leicester ble redusert til ti mann da Hamza Choudhury kvarteret før slutt felte Leander Dendoncker og fikk sitt annet gule kort.

– Jeg synes ikke det første gule var korrekt, og ved det andre var han uheldig, sa Rodgers til BT Sport.

På overtid hadde Raúl Jiménez en kjempesjanse til å sende hjemmefansen lykkelige hjem tross den omstridte annulleringen. Han fikk nikke ganske uhindret på João Moutinhos hjørnespark, men ballen gikk akkurat på feil side av stolpen.

Med 0-0 er Leicester fortsatt på 3.-plass i Premier League ett poeng bak Manchester City, mens Wolverhampton er nummer sju.

(©NTB)