Klasseledelse for Østberg i Rally Sverige, duellerer med Veiby

NTB Sport

Årets utgave av rallyet er preget av den milde vinteren. Det gjør at flere fartsprøver er strøket. Fredag ble det kjørt fire prøver, to på norsk og to på svensk side av grensen på Finnskogen.

Mads Østberg og kartleser Torstein Eriksen har kjørt jevnt bra gjennom dagen og leder WRC2-klassen. 8,4 sekunder skiller ned til Ole Christian veiby på plassen bak. Svenske Pontus Tidemand følger ytterligere ti sekunder bak.

– Det har vært en vanskelig dag, og ingen kunne forberede seg på forholdene vi møter. Jeg har hatt et lite problem med bremsene, og ut fra det synes jeg vi har gjort det bra. Vi kommer til å gjøre noen justeringer før lørdagens etappe, og forhåpentlig vil det gjøre kjøringen litt enklere, sa Østberg til rally-VMs direkterapportering.

Walisiske Elfyn Evans leder WRC-klassen i Rally Sverige. Han er 8,5 sekund foran regjerende verdensmester Ott Tänak, som er tilbake i aksjon etter en dramatisk krasj i Rally Monte-Carlo.

– Jeg er glad for i det hele tatt. Jeg har ikke hatt mye tid i bilen, og vi tar det steg for steg, sa Tänak.

Evans og Tänak vant to fartsprøver hver fredag. Den finske overraskelsen Kalle Rovanperä er nummer tre, 14,3 sekunder bak lederen.

Oliver Solberg, sønn av tidligere verdensmester Petter, kjører i WRC3-klassen. Han er der nummer fire, et drøyt halvminutt bak finske Emil Lindholm.

Totalt i rallyet er Østberg nummer 11 (1.50,4 bak lederen), Veiby nummer 13 og Solberg nummer 16.

