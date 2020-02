Skjelbred klar for RBK: – På tide å komme hjem

NTB Sport

Det bekrefter trønderklubben torsdag.

– Det var naturlig for meg å komme hjem nå. Jeg har vært lenge i Tyskland og har hatt det veldig bra her. Men barna mine har blitt såpass store nå, og kona mi har fått seg jobb ved universitetet i Trondheim. Det var rett og slett på tide å komme hjem nå. Jeg har savnet Trondheim, sier Per Ciljan Skjelbred til klubbens hjemmesider.

32-åringen fra Lade i Trondheim startet karrieren i Rosenborg som 16-åring i 2004. Han ble raskt en publikumsyndling med sitt store overblikk. Han spilte i mesterligaen året etter. Beinbruddet etter den stygge taklingen av en Olympiakos-spiller satte ham derimot tilbake for en tid. Han fikk med seg 239 kamper og tre seriegull i sin første periode for RBK.

Flere tilbud

Så startet profftilværelsen i tysk Bundesliga, der Hamburg var første stopp i 2011. I 2013 gikk han videre til Hertha Berlin.

Nå er det altså tid for retur til Trondheim og Rosenborg.

– Jeg sitter med en god følelse. Jeg har bevist hva jeg er god for i mange år her, men føler nå at jeg er ferdig med Tyskland. Alternativet hadde vært å dra videre et annet sted, det var ikke mangel på tilbud, sier Skjelbred.

Mangler cupgull

Selv om kontrakten i første omgang kun strekker seg ut 2022 er Skjelbred åpen for å holde på mye lenger.

– Jeg holder på så lenge det er artig. Det er det viktigste for meg. Det brenner i kroppen fremdeles på hver eneste trening. Jeg gleder meg til å komme hjem. Jeg har noe ugjort i Rosenborg. Seriegull er en ting, men det cupgullet skal jeg ha. Jeg gir meg ikke før det er i havn, sier Skjelbred.

Skjelbred har dessuten vært kaptein på det norske landslaget og stoppet på 43 landskamper.

