Klæbo fikk grønt lys til Ski Tour

Det har vært usikkert om 23-åringen kunne stille til start i Ski Tour etter at han pådro seg et lite brudd ved fingeren for snart to uker siden. Skaden oppsto etter at langrennsstjernen dundret løs mot en boksemaskin.

Torsdag var Klæbo på legesjekk. Der fikk han klarsignal til å stille til start.

– Det ser greit ut, sier landslagslege Øystein Andersen til NTB om langrennsstjernens brudd i fingeren.

Andersen sier at Klæbo antakeligvis vil få noen smerter underveis i touren, men ikke verre en at det skal gå bra å stille til start.

– Legen ser bruddet godt på røntgenbilder, men det har ikke rørt seg siden sist. Derfor er det bare å «peise på», mener han. Det er lav risiko for at det skal bli verre, sier Klæbo til NRK.

23-åringen gikk glipp av helgens verdenscuprenn i Falun, men når Ski Tour starter lørdag er han imidlertid tilbake på startstreken.

Ski Tour 2020 starter i Östersund allerede lørdag. Deretter går turen videre til Åre, Storlien og Meråker før den avsluttes med etappe fem og seks i Trondheim 22. og 23. februar.

