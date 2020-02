Andre strake seier for paraalpinist Pedersen

NTB Sport

– Vi kom hit for å vinne renn. Det har gått bra så langt, sier Saltvik Pedersen etter det som beskrives som et krevende utforrenn.

Dette var andre seier på to dager for karmøybuen. Onsdag vant han sitt første utforrenn i verdenscupen. Dette gjør at han nå har seiere i samtlige disipliner.

– Det var raskere snø i dag, første hoppet var ganske mye lengre, og jeg fikk ikke helt en god landing der. Men ellers gjorde jeg arbeidsoppgavene på en fin måte, sier Saltvik Pedersen.

20-åringen har dominert denne sesongen og vært nummer én og to i samtlige verdenscuprenn. I tillegg leder han verdenscupen sammenlagt med klar margin.

(©NTB)