Alpint: FIS vil ha verdenscup for kvinner i Norge

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker at Norge skal få egne verdenscuprenn for kvinner. Delvis fordi de norske kvinnene gjør det bra, delvis fordi Skandinavia er snøsikkert, skriver OPP.

Det er snakk om slalåm og storslalåm helgen 5. og 6. mars 2022. Det er Oppdal, Hafjell og Norefjell som er de norske kandidatene til rennene.

I mars skal skistyret avgjøre hvem som blir Norges kandidat. Den endelige avgjørelsen blir tatt av FIS-styret i mai.

– Det er rykende ferskt. Vi fikk forespørselen for under en måned siden, og har allerede informert skiforbundet at vi vil fremme vårt kandidatur, bekrefter Stein Kjartan Vik, styreleder i Oppdal Alpin til avisen.

Oppdal har arrangert verdenscup flere ganger tidligere. Det foreløpig siste rennet ble vunnet av Kjetil André Aamodt i mars 1993.

