Wild tok overlegen seier mot Golden Knights

NTB Sport

Mats Zuccarellos lag hadde fire ulike spillere på scoringslista etter tirsdagens seier.

Den første scoringen kom etter drøye fem minutter. Et skudd mot mål fra svenske Joel Eriksson Ek ble først stoppet, men Golden Knights målmann klarte ikke å ta returen, og dermed ble det poeng i overtallsspill for Wild. I 12. minutt forsøkte Kevin Fiala seg på flere skudd mot mål, men de ble reddet. Jared Spurgeon tok returen og sørget dermed for en 2-0-ledelse.

Etter første pauseprat forsøkte Zach Parise seg på et skudd mot mål rett foran nettet. Returen tok Fiala, som sørget for en ytterligere ledelse for Wild. 4-0-ledelsen var det Parise som sto for. I overtallsspill fikk amerikaneren pucken fra Eric Staal, som sto bak nettet, og satte den rett i mål. Det ble kampens siste scoring ettersom det ikke ble satt mål i tredje periode.

Mats Zuccarello fikk nær 14 minutter på isen. Nordmannen blokkerte pucken fra Golden Knights en gang, men utover det gikk han av banen uten målpoeng eller skudd på mål.

Så langt i sesongen har 32-åringen fra Oslo scoret 14 mål på 51 kamper.

(©NTB)