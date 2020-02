Håndball: Elverum vant toppkampen

NTB Sport

Lukas Sandell ble hjemmelagets toppscorer i onsdagens toppkamp mot Drammen. 22-åringen, som etter sesongen forsvinner til danske Aalborg, satte 12 baller i nettet da hjemmelaget sikret seg to viktige poeng i eliteserien.

For gjestene fra Drammen var det Jonas Larholm som ble toppscorer med sine sju mål.

Det ble ett tett og jevnt oppgjør mellom de to øverste lagene på tabellen, der hjemmelaget ledet med ett mål (15-14) til pause.

I annen omgang kom Elverum foran med tre mål da Alexander Ørjevik Westby gjorde 19-16 etter åtte minutter, men Drammen hentet inn ledelsen og var en periode i omgangen også i føringen. Gjestene ledet 28-27 knappe fem minutter før slutt, men klarte ikke holde på ledelsen.

Elverum snudde og vant til slutt 33-30. Vertene leder nå eliteserien med 30 poeng, seks poeng foran Drammen og ØIF Arendal. ØIF vant onsdag 24-22 borte mot Halden.

Glimrende angrepsspill

I den siste eliteseriekampen onsdag vant FyllingenBergen 32–29 borte mot Kolstad. Gjestene fra Bergen fikk en god start på eliteserieoppgjøret og ledet med fem mål (10-5) etter ti minutters spill.

Og mens Kolstad slet med finne ut av Fyllingen-laget, vartet gjestene opp med tidvis glimrende angrepsspill – som da Ebbe Stankiewicz serverte Sindre Aho i fart og gjorde 12-7.

Vertene fikk redusert bergenslagets ledelse til pause, da var stillingen 16-13 til FyllingenBergen. Kolstad må ha brukt pausepraten godt, for det tok ikke mer enn fire minutter før Kolstad hadde utlignet ledelsen og det sto 17-17 på måltavla.

Lite som stemte

Og der alt stemte før pause, var det lite som fungerte for gjestene de første minuttene etter hvilen. Da gikk det bedre for Kolstad som tok ledelsen for første gang i kampen da de gikk opp i 18-17.

Men FyllingenBergen kjempet seg tilbake i kampen, og etter en scoringsbonanza med tre mål på ett minutt, var plutselig gjestene igjen i føringen 22-20. Selv om Kolstad utlignet til 22-22 hadde gjestene mer å gå på. Kort tid senere ledet FyllingenBergen 26-23, en ledelse som ble for tung å ta igjen for hjemmelaget.

Da Aho gjorde 31-28 minuttet før slutt var det klart at poengene blir med Fyllingen-laget tilbake til Vestlandet.

FyllingenBergen vant til slutt 32-29.

(©NTB)