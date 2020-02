Høiland forlenger med Viking

NTB Sport

At Høiland fortsetter i Stavanger bekreftet spilleren til Stavanger Aftenblad tirsdag ettermiddag. Det var før kontraktforlengelsen var signert.

– Jeg har lyst til å spille for Viking også de neste årene. Enkelt og greit. Jeg trives her, det samme gjør familien min. Kontrakten blir signert i løpet av dagen, sa Høiland.

Viking-spissen forteller at han har gått et par runder i tenkeboksen for å ta en avgjørelse etter at Viking hentet Veton Berisha fra Brann.

– Jeg har spilt i klubber med tøff spisskonkurranse tidligere. Jeg skal sørge for ikke å gi Bjarne Berntsen (trener) noe valg. Jeg skal ta opp kampen, jeg skal spille, sier Høiland til avisen.

