Bryte-EM: Thoresen til EM-finale

NTB Sport

Thoresen møter russiske Nazir Abdullajev i finalen.

I semifinalen torsdag beseiret Bodø-bryteren hviterussiske Aliaksandr Liavontsjyk 2-1 på poeng til tross for at han blødde fra et kutt i hodet underveis i kampen.

Tidligere på dagen hadde Thoresen i tillegg slått tyrkeren Enes Basar (2-0) og litaueren Kristupas Sleiva (4-3) på veien mot semifinale.

Onsdag kan han altså bli europamester.

Stig-André Berge (36) møter på sin side ukraineren Lenur Temirov til bronsekamp i EM i bryting tirsdag kveld.

Kampen mellom Berge og Timurov er én av to bronsekamper.

Stig-Andre Berge har tatt sølv i de tre siste europamesterskapene. Tirsdag kveld kan veteranen med OL-bronse i 2016 ta sin fjerde EM-medalje på rad.

I 72-kilosklassen ble det exit allerede i første kamp for Juan Sebastian Aak. Han tapte 8-0 mot russeren Adam Kurak.

(©NTB)