Forehand-show fra Casper Ruud i Argentina

NTB Sport

Casper Ruud måtte stå over Cordoba Open i forrige uke på grunn av sykdom. I mandagens 1.-rundekamp på Court Guillermo Vilas i Buenos Aires var det imidlertid lite som tydet på at formen var svekket: Ruud var pigg og opplagt og spilte med selvtillit.

Ruud gikk tidlig offensivt til verks og brøt Andújars serve allerede ved første mulighet. Snarøya-gutten fortsatte det gode spillet og tok settet med sifrene 6-2. Også det siste gamet ble et "break", der Ruud brøt motstanderens serve.

Ruud slapp aldri grepet om matchen, og andre sett ble vunnet 6-3. Dermed er Ruud videre til 2. runde i turneringen.

At Casper Ruud er aller best på grus, viste han til fulle i denne kampen. Ruud slo seg løs på sitt favorittunderlag og imponerte med flere sterke forehand-slag. Andújar var, til tross for sin erfaring, i realiteten sjanseløs mot en bunnsolid Ruud.

Dette var en viktig kamp for å samle poeng og beholde plassen på ATP-rankingen. Ruud rykket nylig opp til 45.-plass, noe som er hans beste plassering så langt i karrieren. Det er seks plasser bak bestenoteringen til faren Christian, som i oktober 1995 var rangert som nummer 39 i verden.

Det er for øvrig første gang at Casper Ruud har klart å kvalifisere seg til turneringen i Buenos Aires. Ruud er seedet som nummer åtte. Diego Schwartzman, som spiller på hjemmebane, er førsteseedet i turneringen.

(©NTB)