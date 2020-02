Valnes best på sprintprologen i Falun, samtlige norske videre

NTB Sport

Valnes tok ledertiden foran Pål Golberg på sprintprologen og sikret god norsk laginnsats med sju av sju løpere videre til kvartfinalene senere lørdag.

Håvard Solås Taugbøl (9), Fredrik Riseth (11), Eirik Brandsdal (12), Gjøran Tefre (23) og Pål Trøan Aune (27) kvalifiserte seg også til utslagsrundene. Det gjorde ikke finske Iivo Niskanen kom utenfor topp 30 på sprintprologen i klassisk.

Verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov var nærmest å tukte de to nordmennene på topp, i rennet som går uten Johannes Høsflot Klæbo.

Brudd i hånden

Klæbo som sto over ski-NM med sykdom, stilte heller ikke til start i Falun grunnet brudd i hånden. 23-åringen fikk et bruddet etter et slag på en «boksemaskin» da han var ute og spilte bowling med venner.

– Akkurat da jeg slår, sklir hånden min av og treffer kanten på (en annen maskin). Jeg kjente med en gang at dette ikke var godt, sa Klæbo på sin vlog på YouTube mandag.

Legeundersøkelser bekreftet frykten for brudd og Klæbo fikk beskjed om å ikke belaste hånden fram til ny kontroll 13. februar. Han trener derfor alternativt hjemme i håp om å rekke SkiTour 2020 som starter 15. februar i Östersund.

