Timon Haugan med sensasjonell 2.-plass: – Helt ubeskrivelig

– Det er helt ubeskrivelig egentlig. Jeg forstår det egentlig ikke helt ennå, sa Haugan til NTB etter den sensasjonelle andreplassen i verdenscuprennet i Frankrike.

Før lørdagens renn hadde 23-åringen fra Oppdal aldri blitt bedre enn nummer tolv i et verdenscuprenn, men i franske Chamonix fikk han æren av å innta pallen.

– Jeg trodde helt klart at denne dagen skulle komme, men at den kom allerede i dag, er jeg litt sjokkert over, fortsatte en overlykkelig 23-åring.

Med startnummer 33 kjørte Haugan inn til en foreløpig 11.-plass i 1.-omgangen før han klatret ytterligere ni plasser.

Hjemmehåpet Clement Noel sikret seieren 0,21 sekund foran nordmannen. Adrian Pertl ble nummer tre.

Kristoffersen kjørte ut

Ledelsen i verdenscupen og slalåmcupen var i fare for Henrik Kristoffersen da han kjørte ut i førsteomgangen, men 25-åringen hadde marginene med seg.

Samtlige av Kristoffersens utfordrere kjørte også ut, og dermed leder Kristoffersen fremdeles verdenscupen sammenlagt. Rælingen-utøveren har to poeng ned til Noel før søndagens parallellstorslalåmrenn.

– Man kan ha et par dårlige renn, men ikke for mange. Det kommer flere renn, så jeg stresser ikke, sa Kristoffersen etter å ha kjørt ut.

Haltet etter hekt

I likhet med Kristoffersen kjørte også Leif Kristian Nestvold-Haugen og Lucas Braathen ut i Frankrike. Trioen var langt fra de eneste som gjøre det. Elleve av de 50 første startende kom aldri til mål.

Da Kristoffersen snakket med NTB etter 1.-omgangen, så det ut som nordmannen haltet etter hekten, men 25-åringen uttalte at det ikke er noen fare.

– Jeg traff porten litt på innsiden av kneet, så det var bare et slag på kneet, så det går fint. Sånne ting kan skje i slalåm. Man må kjørte tett og noen ganger skjer det. Jeg har ikke gjort det så mye i verdenscupen, sa Kristoffersen til NTB.

Solevåg nummer seks

Sebastian Foss Solevåg leverte en strålende 1.-omgang og lå på foreløpig 5.-plass, men klarte ikke å levere like godt i finaleomgangen. Sunnmøringen tapte tid i starten og falt én plass på resultatlista.

Jonathan Nordbotten klatret fra 23.- til 12.-plass. Han var i mål 0,75 sekunder bak seiersherren Noel.

