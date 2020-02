Nedtur for Daffinrud og Skarpnord

NTB Sport

Den norske duoen var heller ikke spesielt nær å kvalifisere seg for spill i de to siste rundene.

Daffinrud endte som nummer 106 i turneringen, totalt to slag over par, etter at den andre runden var unnagjort fredag. Der leverte Tønsberg-jenta meget varierende spill.

Totalt ble det seks birdier, men det hjalp lite når scorerkortet til slutt også inneholdt to bogeys, en dobbelbogey og en trippelbogey. Daffinrud endte to slag over par i turneringen.

Marianne Skarpnord plasserte seg til slutt på 115.-plass. Hun endte opp med tre birdier, en bogey og to dobbelbogeys på andrerunden. Det ga tre slag over par totalt.

Svenske Madelene Sagström leder turneringen i Australia halvveis. Hun er 13 slag under par. Amerikanske Ally McDonald følger nærmest, ett slag bak.

(©NTB)